İş insanının korku dolu 12 saati: Dünyaca ünlü model kızı kaçırıldı... Lüks markalarla çalıştı, dergilerin kapak yüzü oldu

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İngiliz iş insanı Malcolm Lee Curtis, Brezilya'dan gelen bir haber nedeniyle 12 saat boyunca korku dolu anlar yaşadı.

The Sun gazetesinde yer alan habere göre, iş insanının dünyaca ünlü model kızı Luciana Curtis, kocası ve 11 yaşındaki çocuğuyla birlikte bir restoranın önünden kaçırıldı.

Brezilya'nın Sao Paulo kentindeki kaçırılan model Curtis, fotoğrafçı eşi Henrique Gendre ve 11 yaşındaki çocukları, silahlı soyguncular tarafından rehin alındı.

Curtis'i ve ailesini pusuya düşüren silahlı soyguncular, aileyi 12 saat boyunca sadece bir yatak ve tuvaletin bulunduğu ahşap kulübede tuttu. Soyguncular aileyi serbest bırakmadan önce, ailenin arabasını çaldı ve banka hesaplarını boşalttı.

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KORKUNÇ ÇİLE SABAH KAHVALTISININ ARDINDAN BAŞLADI

Kaçırılan çiftin büyük çocuğunun, ailesinin eve dönmediğini fark etmesiyle polis alarma geçti.

Sao Paulo'nun lüks bir bölgesindeki restoranda sabah kahvaltısı yapan ailenin, kaçırıldıkları sırada yerel halktan yardım istediği bildirildi.

Marie Claire ve Cosmopolitan gibi dergilerin kapak yüzü olan Lucia'nın sözcüsü, olayın ardından “Aile serbest bırakıldı. Şu anda güvendeler ve sağlık durumları iyi" açıklaması yaptı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, korkunç çileye maruz kalan ailenin kaçırılmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı ve restoranın etrafındaki kamera görüntülerinin analiz edildiği belirtildi.

1976 yılında İngiliz iş insanı Malcolm Leo Curtis ve Brezilyalı öğretmen Katia Maria Furtado de Mendonca Curtis'in çocuğu olarak Sao Paulo'da dünyaya gelen Luciana, Arden B. , Bebe , Bergdorf Goodman , Charlie Miller, Coccinelle, CoverGirl , Harrods , H&M , Victoria's Secret , L'Oréal gibi markaların reklamlarında yer aldı ve Revlon markalarıyla çalıştı.

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İş insanı Malcolm Lee ve Luciana'nın ailesi, yaşadıkları olay hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.