İnanılmaz bir keşif: Fırtına sesleri Dünya’nın öbür ucundan duyuluyor! Neden önemli?

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Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden sismolog Hrvoje Tkalcic, “Araştırmamız, bu mikro sismik dalgaları Avustralya’nın altındaki yer yapısını incelemek için alternatif bir veri kaynağı olarak kullanıyor,” dedi.

Science Alert'ün haberine göre, kış aylarında Atlas Okyanusu’ndaki yoğun fırtınalar sırasında oluşan devasa ses dalgaları, dünyanın çekirdeğinden geçerken giderek zayıflıyor. Ancak Avustralya’nın sessiz ve ıssız bölgelerine yerleştirilen özel sensör dizileri sayesinde bu zayıf titreşimler kaydedilebildi.

Çalışmanın ortak yazarı Abhay Pandey, “Bu sinyaller o kadar küçük ki, tek bir sensörle tespit edilmeleri mümkün değil. Bu yüzden özel olarak tasarlanmış cihazlar kullanmak zorundayız,” diyerek süreci anlattı.

Bilim insanları, izini sürdükleri sinyallerin Grönland ve Newfoundland yakınlarındaki okyanus sularından, özellikle de kış aylarındaki fırtınalardan kaynaklandığını ortaya koydu.

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Pandey ve Tkalcic’e göre bu yeni yöntem, yalnızca Dünya’nın iç yapısını incelemekle kalmayıp, gelecekte diğer gezegenlerin iç yapılarının araştırılmasında da kullanılabilir:

“Gezegenler arası yolculukların yapıldığı bir çağda yaşıyoruz. Belki de uzak olmayan bir gelecekte, fırtınaların enerjisini kullanarak başka gezegenlerin iç yapılarını keşfetmemiz mümkün olacak.”