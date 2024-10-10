Ä°lk kez ortaya Ã§Ä±ktÄ±: YÄ±llarca gizlemiÅŸlerâ€¦ ABDâ€™nin UFO programÄ± deÅŸifre olduâ€¦

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ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n (Pentagon) Ã§ok gizli UFO veri toplama programÄ±, yeni sÄ±zdÄ±rÄ±lan bir rapor ile deÅŸifre oldu.

UFO programÄ±nÄ±n, 2017'den beri Kongre denetiminden gizli tutulduÄŸu ve elde edilen en iyi UFO gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini, videolarÄ±, tanÄ±k ifadelerini ve elektronik sensÃ¶r verilerini askeriye aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla "tespit etmek" ve "karantinaya almak" amacÄ±yla oluÅŸturulduÄŸu iddia edildi.

Mail Online'de yer alan habere gÃ¶re, "Immaculate Constellation" adÄ±ndaki program, 2017'de Ã¼Ã§ aÃ§Ä±klanamayan ABD DonanmasÄ±'na ait kÄ±zÄ±lÃ¶tesi UFO videosunun sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devreye girdi. SÄ±zÄ±ntÄ±yÄ± doÄŸrulayan bir ABD yetkilisi, sÄ±zdÄ±rÄ±lan bilgilerin oldukÃ§a gizli olduÄŸunu belirterek, "Bu konuda konuÅŸmak bile tehlikeye girmenize neden olur" dedi.

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Pentagon sÃ¶zcÃ¼sÃ¼, programÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± reddederek "Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n bÃ¶yle bir programa iliÅŸkin mevcut ya da geÃ§miÅŸ hiÃ§bir kaydÄ± bulunmamaktadÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±. Ancak sÄ±zÄ±ntÄ±nÄ±n kaynaÄŸÄ±, programÄ±n benzersiz gizlilik ayrÄ±calÄ±klarÄ±na sahip olduÄŸunu savundu.

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ABD ORDUSUNUN UFO "SORUNUNU" ELE ALMA YÃ–NTEMLERÄ°NÄ°N SADECE BÄ°R PARÃ‡ASI

UFO ve insan dÄ±ÅŸÄ± varlÄ±klara iliÅŸkin belgelerin Kongre'nin bilgisi olmadan toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼ren kaynak, bu durumun ABD ordusunun UFO "sorununu" ele alma yÃ¶ntemlerinin sadece bir parÃ§asÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Askeriye aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla toplanan sensÃ¶r verilerinin "Ä°nsan gÃ¶zÃ¼yle gÃ¶zlenmesinin imkansÄ±z" olduÄŸunu belirten kaynak, kÃ¼re ÅŸeklindeki bir UFO sÃ¼rÃ¼sÃ¼nÃ¼n F-22 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n etrafÄ±nÄ± sararak rotasÄ±ndan sapmaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

KaynaÄŸÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re, 3 ila 6 UFO aracÄ±, F-22 savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nÃ¼ kesti ve F-22'yi rotasÄ±ndan Ã§Ä±karak kaÃ§masÄ±na sebep oldu.

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ProgramÄ±n amacÄ±nÄ±n bu tÃ¼r olaÄŸanÃ¼stÃ¼ karÅŸÄ±laÅŸmalarÄ± gizlemek olduÄŸunu ifade eden kaynak, "Bu program, yeni UFO raporlarÄ±nÄ± askeri istihbarat gÃ¶zlemlemeden Ã¶nce yakalamak iÃ§in bir araÃ§" dedi.

Eski bir ABD istihbarat yetkilisi baÅŸka kaynak ise, "Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Ofisi tarafÄ±ndan yÃ¶netiliyor" diyerek programÄ±n gerÃ§ekliÄŸini ve varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± doÄŸruladÄ±.