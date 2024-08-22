Hırsızlık yapmak için girdiği evde kitap okumaya dalınca yakalandı! Kitabın yazarı konuştu: 'Ama bu harika bir şey'

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Roma'nın "Prati" semtindeki bir eve giren hırsız kitap okumaya dalınca yakayı ele verdi. 20 Ağustos'ta yaşanan hırsızlık girişimi, İtalyan basınına "Entelektüel Hırsız" başlıklarıyla yansıdı.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ismi açıklanmayan, 38 yaşındaki adam, eve girdikten sonra odaları gezerken yatak odasındaki bir kitap ilgisini çekti. Yatağın üzerine oturup kitabı incelemeye başlayan hırsız evde kimsenin olmadığını düşündüğü için rahat davrandı ve kitabı okumaya daldı.

O sırada yatak odasından gelen sesleri fark eden 71 yaşındaki ev sahibi polisi aradı. İhbar üzerine eve gelen polis 'Entelektüel Hırsız'ı suçüstü yakaladı.



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38 yaşındaki adam polise verdiği ifadesinde hırsızlık yaptığını reddederek, "Bir randevum vardı ve beklerken manzaraya bakmak için apartman terasına çıktım. Sonra aşağıdaki verandaya düştüm ve ayağımı incittim. Orayı pansiyon sanıyordum. Düşmenin şokundan kurtulmayı beklerken kitabı fark ettim ve beni çok etkiledi." ifadelerini kullandı.

Hırsız her ne kadar yaratıcı bir senaryo uydursa da yakalandığı sırada yanındaki çantasından bazı tasarım ürünü kıyafetler bulundu ve bunların da başka bir yerden çaldığı ürünler olduğu ortaya çıktı. Polis çantadaki ürünleri hırsızlığın ispatı olarak kabul etti.



Hırsızın yakalanmasını sağlayan kitabın Giovanni Nucci'nin geçen yıl yazdığı, Homeros'un İlyada destanını konu alan "Gli Dei Alle Sei" isimli eser olduğu belirtildi.

Sıra dışı olay bugün İtalya basınında dikkat çekince gazeteciler kitabın yazarına ulaştılar. Giovanni Nucci yerel medyaya yaptığı açıklamada 'Ama bu harika bir şey' dedi ve ekledi;

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“Öncelikle suçüstü yakalanan kişiyi bulmak ve kitabı ona ulaştırmak istiyorum, çünkü kitabı bitiremeden tutuklanmış olacak. Kitabı bitirebilmesini istiyorum. Bu sıradışı bir olay ama aynı zamanda içinde insanlık da barındırıyor”



"HABERİ DUYUNCA ŞOKE OLDUM"

"İnsanların ne yapacağı hiç belli olmaz. Bir eve hırsızlık için girip bir kitap yüzünden yakalanabilirler " diyen yazar haberi ilk duyduğunda şoke olduğunu belirterek "Ben Romalıyım ve olayın gerçekleştiği Via Mirabello'dan sadece üç yüz metre uzakta yaşıyorum. Orada yaşayan bazı insanları da tanıyorum" dedi.