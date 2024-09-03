Her şey bir kızarıkla başladı: Yirmilik diş öldürüyordu

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Avustralya’da yaşayan 23 yaşındaki avukat Caitlin Alsop, arkadaşlarıyla akşam yemeği yedikten sonra hayatı alt üst oldu. Yemek sırasında dilini ısırmış gibi hisseden Caitlin, daha sonra yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 9 gün komada kaldı.

New Yor Post’ta yer alan habere göre, Caitlin için kötü günler, yüzünde kızarıklık çıkmasıyla başladı ve bu durum aylarca sürdü. Doktoru, daha sonra ateş, boğaz ağrısı ve kulak ağrısı yaşayan Caitlin’e sadece grip olduğunu ve biraz dinlenmesi gerektiğini söyledi.

Nefes almada ve konuşmada güçlük yaşamaya başlayan Caitlin, yaşadığı durumu ailesine anlattı. Ailesi, Caitlin’in bahar alerjisi (histamin) geçirdiğini düşündü. Ancak Caitlin antihistamini ilacını yutamayınca, ailesi Caitlin’i hastaneye götürdü.

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Doktorlar, gıdaya bağlı ölümcül bir alerjik reaksiyon geçirdiğini düşündükleri Caitlin’e adrenalin verdi. Ancak işler daha da kötüye gitti. Bilinci gidip gelmeye başlayan Caitlin’in vücudunda, mavi ve kırmızı renkli döküntüler ortaya çıktı.

Başka bir hastaneye nakledilen Caitlin’in dili kararmaya başlayınca buradaki doktorlar, Caitlin’in nekrotizan fasiit (yumuşak doku ve bağ doku enfeksiyonu) ve nefes almada sorun yaşadığını düşündü. Nakledildiği hastanede entübe edilen 23 yaşındaki avukat, yoğun bakıma kaldırıldı.

Diş enfeksiyonundan şüphelenilerek tomogrofi yapılan Caitlin’in, neredeyse ölümden dönmesine sebep olan sorun ortaya çıkarıldı. Caitlin’in 20’lik dişi gömülmüş, çıkamamış ve enfeksiyon kapmıştı.

9 GÜN BOYUNCA KOMADA KALDI

20’lik dişinde yaşadığı enfeksiyon nedeniyle acilen ameliyat olması gereken Caitlin’in, yaşadığı hastalık nedeniyle şah damarında basınç oluşmaya başladı. Caitlin, damarındaki basıncın azaltılması için dokuz gün komada kaldı.

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Ameliyatın ardından Caitlin’in, dişindeki enfeksiyonun kana karışması nedeniyle sepsis (kana karışan bakterilere bağışık sisteminin müdahale etmesi) hastalığına yakalandığı ortaya çıktı.

“UYANDIĞIMDA KENDİMİ ÇOCUK GİBİ HİSSEDİYORDUM”

Tedavi olduktan sonra yaşadıklarını anlatan Caitlin, “Hiçbir ağrım ya da semptomum yoktu ama neredeyse ölüyordum” dedi.

Caitlin, “Bir enfeksiyonun bu kadar ciddi sorunlar yaratabileceğini bilmiyordum. Yoğun bakımda yatarken vücudum resmen içimden dışıma doğru alev almıştı. Uyandığımda kendimi çocuk gibi hissediyordum, çünkü kafam çok karışıktı” ifadelerini kullandı.

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Geçirdiği hastalık nedeniyle “Yemek yiyemiyordum, konuşamıyordum” diyen Caitlin, “hayatta olduğum, görebildiğim, duyabildiğim, nefes alabildiğim için o kadar minnettarım ki bu duyguyu tarif edemem” sözlerini ifadesini ekledi.

Sepsis nedeniyle ölümden döndüğünü öğrenen Caitlin, her yıl 8700 Avustralyalının ölümüne neden olan bu hastalığa dikkat çekmek için “Sepsisten kaynaklanan can kayıplarını önlemek için hepimiz birlikte çalışmalıyız” diyerek bir sosyal medya kampanyası başlattı.