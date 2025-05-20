Güneş’te olağanüstü patlama: Uzunluğu tam 1 milyon kilometre! Dünya nasıl etkilenir?

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Space.com'un haberine göre, ABD saatiyle 12 Mayıs akşamı 20.00’de (TSİ 03.00) meydana gelen bu devasa güneş patlaması, Güneş yüzeyinden 1 milyon kilometre uzunluğundaki bir filamentin uzaya fırlamasıyla gerçekleşti. Bu mesafe, Dünya ile Ay arasındaki uzaklığın iki katından fazla!

Bilim dünyasında “melek kanadı” ya da “kuş kanadı” patlaması olarak anılan olay, Güneş'in yüzeyinde manyetik alanlarla dengede tutulan, yoğun ve daha soğuk güneş plazmasından oluşan bir filamentin aniden kararsız hale gelerek patlaması sonucu ortaya çıktı. Güneş gözlemcileri, bu patlamanın hem ölçeği hem de şiddeti açısından son zamanların en etkileyici olaylarından biri olduğunu belirtti.

ŞANSLIYIZ Kİ KUZEYE DOĞRU GİDİYOR

Patlamayla birlikte uzaya büyük bir koronal kütle atımı (CME), yani plazma ve manyetik enerji bulutu fırladı. Şanslıyız ki, bu devasa enerji bulutu Dünya yönüne değil, kuzeye doğru hareket ediyor. Ancak bilim insanları olası etkileri dikkatle izlemeye devam ediyor.

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Aurora (kutup ışığı) gözlemcisi Jure Atanackov, bu CME’nin yılın en çarpıcı güneş olaylarından biri olduğunu söylerken, bir diğer gözlemci Vincent Ledvina da “görsel olarak baş döndürücü, tekrar tekrar izlenesi bir görüntü” yorumunu yaptı.

GÜNEŞ, YENİDEN AKTİF DÖNEMİNE GİRİYOR

Bu etkileyici olay, Güneş’in artan aktivitesinin güçlü bir işareti. 2025 yılında zirveye ulaşması beklenen 25’inci Güneş döngüsüne yaklaşılırken, benzer hatta daha güçlü güneş patlamalarının görülmesi olası.

Koronal kütle atımları genellikle Dünya’ya isabet ettiğinde uydular, iletişim sistemleri ve elektrik altyapısı üzerinde etkiler yaratabiliyor. Ancak bu özel olayın Dünya için bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.

Yine de gökyüzünde gerçekleşen bu devasa olay, görece yakın bir kozmik komşumuz olan Güneş’in ne kadar güçlü ve öngörülemez bir doğaya sahip olduğunu bir kez daha hatırlattı. Hem bilim insanları hem de gökyüzü tutkunları için büyüleyici bir anı daha tarihe geçti.