Görenleri şaşkına çevirdi! Okyanusta olması gerekirken yapay gölde ortaya çıktı… ‘İlk kez gördüm, çok korkutucuydu’

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Denizlerin derinliklerinde, bilimin henüz tam olarak çözümleyemediği, sıra dışı ve gizemli pek çok canlı yaşıyor. Okyanusun karanlık tabakalarında bulunan bu türler, çoğu zaman adeta birer fantastik karakter gibi görünüyor.



Örneğin, okyanusun derinliklerinde yaşayan fangtooth balığı, devasa korkutucu dişleriyle ‘denizlerin canavarı’ olarak adlandırılıyor. Diğer bir büyüleyici örnek ise ‘denizin vampiri’ olarak bilinen vampir kalamarı. Koyu kırmızı renkli kanı ve avlarını etkisiz hale getirmek için geliştirdiği etkileyici tentakülleriyle (Birçok omurgasız hayvanın başında bulunan, dokunmaya, tutmaya yarayan hareketli uzantı) dikkat çekiyor.



Ancak, bu sıra dışı deniz canlılarının ötesinde, görüntüsüyle herkesi hayrete düşüren bir başka ilginç tür daha var: Deniz ineği. Deniz ineği, su altı dünyasının barışçıl sakinlerinden biri olarak tanımlanıyor.



Sıcak ve sığ kıyı bölgelerinde, özellikle Karayipler, Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusu ve Brezilya’nın kuzeydoğusunda yaşıyor. Büyük, yumuşak gövdeleri ve balina benzeri kuyruklarıyla tanınan deniz ineği, genellikle de deniz bitkileriyle besleniyor.



Fakat, bu sakin deniz canlısı, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir şekilde Güney Florida’nın bir yapay gölünde gözlemlendi. Atlas Okyanusu’na yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Fort Lauderdale’in batısında bulunan gölde ortaya çıkan deniz ineği, biyologlar ve bilim camiasında büyük bir şaşkınlık yarattı.



YER ALTI GEÇİTLERİNİ KULLANARAK GELMİŞ OLABİLİR



Daily Mail’e açıklamalarda bulunan biyologlar, deniz ineğinin yiyecek ve sıcak sığ su arayışı için Pembroke Pines Gölü’ne ulaştığını ve bunun için de yer altı geçitlerini kullandığını ileri sürüyor.



Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu’ndan Biyolog Amber Howell ise Business Insider'a yaptığı açıklamada, “Deniz inekleri son yıllarda yiyecek bulmakta zorluk çekiyor. Tatlı, acı ve tuzlu suda yaşayabildikleri için besin bulmak adına evlerinden yüzlerce kilometre uzağa seyahat edebiliyorlar” dedi.





‘YÜZÜNÜ GÖRDÜM VE ÇOK KORKTUM, DAHA ÖNCE BÖYLE BİR CANLININ VARLIĞINDAN HABERİM YOKTU’

2021’DE DE BİR DENİZ İNEĞİ GÖZLEMLENMİŞTİ

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ ALTINDA

Fotoğraf: iStock, Alamy

Howell, şöyle devam etti:Deniz ineğini gören Pembroke Pines sakini Bill Barnett, WPLG Local 10’a verdiği demeçte,ifadelerini kullandı.Bir diğer bölge sakini Myriam Schenk de deniz ineğini gördüğünü söyleyerek, “ifadelerini kullandı.Deniz ineğinin Pembroke Pines Gölü’nde görülmesi ilk kez yaşanmıyor; yerel polis departmanı 2021'de başka bir deniz ineği ile ilgili de benzer bir durumu bildirmişti. O dönemde Pembroke Pines Polis Departmanı, deniz ineğinin videosunu yayınlamış ve bölge sakinleri ile ziyaretçileriçağırmıştı.Eyalet yaban hayatı görevlileri, bu seferki deniz ineğinin zayıf olması ve düzensiz yüzmesi nedeniyle hayvanı kurtarmak zorunda kaldı. Ancak biyologlar, gölde bulunan en yeni sakinin sağlıklı göründüğünü ve bol miktarda yiyeceğe erişebildiğini açıkladı.Amber Howell, bu konuyla ilgili verdiği demeçte,ifadelerini kullandı.Deniz ineği aslında Florida’nın resmi tatlı su memelisi olarak tanımlanan ve besin kaynaklarının azalması nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan bir tür. Ancak bölge halkı tarafından pek de bilinmiyor.Bu azalmanın nedenlerinden biri ise deniz ineklerinin ana besin kaynağı olan deniz çayırlarını öldüren alg patlamaları. Bu alg patlamaları, su altındaki bitkilerin yanı sıra diğer bitkileri de etkileyebilir.Bu durum, bitki örtüsüne zarar veriyor ve yeniden büyümesini zorlaştırıyor. Bazı HAB'lar, Florida’da yaygın olan ve Kasım 2022 ile Haziran 2023 arasında yaklaşık 123 deniz ineğinin ölümüne neden olangibi, deniz inekleri için toksik olabiliyor.