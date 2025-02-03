Google yapay zekası cevapladı: Dünya nasıl olacak? Kaldı 75 yıl!

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Sinema dünyası, akıllara durgunluk veren birçok film ile dünyanın geleceğine ilişkin korkutan tahminlerini beyaz perdeye yansıttı. Bu güne kadar yayınlanan ve dünyanın geleceğini tahmin eden dizi ve filmlerin yanı sıra bilim insanları, dünyanın geleceğinin vizyonda gösterilen yapımlardan çok daha kötü bir hal alacağını öngördü.

Mail Online'de yer alan habere göre, bilim insanları, sera gazı seviyeleri artmaya devam ettikçe tüm şehirlerin sular altında kalacağı uyarısını yaparken yükselen sıcaklıkların dünya çapında milyonlarca insanı öldürebileceğini belirtti.

University College London'da iklim bilimi profesörü Julienne Stroeve, "Hepimizi vuracak en büyük etkiler, deniz seviyesinin yükselmesi ve hava koşullarındaki aşırı değişikliler olacaktır. Eğer sera gazı emisyonlarını azaltmak için harekete geçmezsek, bu etkiler yüzyıl boyunca artmaya devam edecektir" dedi.

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BATTANİYE GİBİ DÜNYAYA HAPSEDİYOR

Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin küresel ısınmaya yol açtığının bilindiğini ifade etti. Bu duruma, atmosferde biriken karbondioksit ve metan gibi sera gazlarının, güneşten gelen ısıyı battaniye gibi dünyaya hapsetmesinin yol açtığını belirtti.

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Copernicus İklim Değişimi Servisi, Servisi, 2024 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğunu ve ortalama yüzey sıcaklığının 15,1 dereceye ulaştığını doğruladı.

2024 yılı aynı zamanda ortalama sıcaklıklar, 1,5 derecelik ısı artışı ile sanayi öncesi rekor artışın üzerine çıktığı ilk yıl oldu. Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), üç farklı senaryoya dayanarak gelecekteki iklim değişikliği ile ilgili tahminlerde bulundu.

IPCC'nin en iyimser senaryosunda, karbondioksit (CO2) emisyonunun 2050 yılına kadar net sıfıra ulaşacağını ve böylece küresel ısınmanın önüne geçileceği yer aldı.

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Diğer bir senaryoda, CO2 emisyonlarının 2100 yılına kadar net sıfıra doğru düşmeden önce yüzyılın ortalarına kadar mevcut seviyelerde kalacağı ifade edildi. Senaryoda, küresel sıcaklıkların 2100 yılında, sanayi öncesi ortalamadan 2,7 derece yukarıda olacağı belirtildi.

Bir başka senaryoda ise, sera gazı emisyonlarını azaltmak için önlem alınmayacağı ve CO2 seviyeleri 2100 yılına kadar artmaya devam edeceği vurgulandı. Senaryoda, küresel sıcaklıkların 2100 yılında, sanayi öncesi ortalamadan 4,4 derece daha yüksek olacağı öngörüldü.

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Her iki senaryonun da yıkıcı etkileri olacağı ve kuraklığın yaygın hale geleceğinin altı çizildi.

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Birleşmiş Milletler, geçen yıl yayınladığı bir raporda, kurak bölgelerin yayılmasının dünya genelinde milyarlarca insanı tehdit eden "Varoluşsal bir kriz" oluşturacağı uyarısında bulunmuştu.

Emisyonları azaltmak için harekete geçilmezse 2100 yılında kuraklıktan etkilenecek insan sayısının 2,3 milyardan 5 milyara çıkacağı aktarılırken 2023 yılında yayınlanan bir raporda, kuraklık koşullarının anormal derecede hızlı gerçekleştiği ve 2100 yılına kadar Avrupa'daki kuraklık oranın yüzde 32'den yüzde 53'e çıkacağı öngörülmüştü.

BUZULLAR ERİYECEK DENİZ SEVİYESİ YÜKSELECEK

1980 yıllarında bilim insanları, okyanus sıcaklıklarının her on yılda yaklaşık 0,06 derece arttığını kaydetti. Önümüzdeki 75 yıl içinde atmosfer ısındıkça denizlerin de ısınmaya başlayacağı ifade edildi.

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Reading Üniversitesi'nden uzmanlar, yaptıkları çalışma ile okyanus sıcaklıklarının on yılda 0,06'dan 0,27'ye yükseldiğini ortaya koydu. Uzmanlar, son 40 yılda görülen okyanus sıcaklığı artışının 20 yıl içinde geçilebileceğini söyledi.

Kuzey Kutbu'ndaki buzulların 2100 yılına kadar erimiş olabileceğini belirten profesör Stroeve, "Artan sıcaklıklar, Kuzey Kutbu'nu daha da hızlı ısıtacak, Grönland'ın daha fazla erimesine ve deniz seviyesinin daha hızlı yükselmesine, donmuş bölgelerin istikrarsızlaşmasına ve derin okyanustaki akıntı hareketinin bozulmasına yol açacaktır" ifadesinde bulundu.

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Araştırmalar, 2100 yılına kadar dünyadaki buzulların yarısından fazlasının yok olacağını ve yüksek emisyon senaryosunda Avrupa Alpleri'ndeki buzulların yüzde 75'inin eriyeceğini öngördü.

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Singapur'daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden (NTU) araştırmacılar, emisyonların artmaya devam etmesi halinde dünyadaki deniz seviyelerinin 2100 yılına kadar yaklaşık 2 metreye kadar yükselebileceği tahminini yaptı.

Google'ın görüntü oluşturucu yapay zekası ImageFX, son bilimsel araştırmaları kullanarak dünyanın 2100 yılında nasıl bir yer olacağını tahmin etti.

GOOGLE YAPAY ZEKASININ 2100 TAHMİNİ

Birinci görselde, yaklaşık dokuz milyonluk nüfuslu Tayland'ın Bangkok şehrinin deniz seviyesinin yükselmesi tehdidi ile karşı karşı olduğu görüldü. Bölgenin en yoğun nüfuslu şehrindeki yolların yükseğe yapıldığı ve gökdelenlerin dikey ormanlara dönüştüğü tahmin edildi.

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ABD'deki New Orleans şehrinin, kısmen sular altında kaldığı ve şehre ulaşım için çok sayıda köprü inşa edildiği yer aldı. İşe gidip gelenlerin ise otomobil yerine tek kullandığı resmedildi.

Google'ın tahmin yürüttüğü üçüncü görseldeki İngiltere'nin Hull şehri, gelgitler nedeniyle yüzde 90 oranında sular altında kaldı. Arazi kaybının en aza indirilmesi için cam pencerelere sahip sıra dışı yüzen kapsül evlerin inşa edildiği görüldü.

Dördüncü görselde ise Vietnam'daki Ho Chi Minh şehri bilimkurgu filmlerini andıran bir şehir resmedildi. Görselde, tarihsel öneme sahip ibadet alanlarının yanından geçen yükseltilmiş otoyollar ve arazi eksikliği sebebiyle çok sayıda tekne ile uçan taksilerin kullanıldığı yer aldı.

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Almanya'nın Hamburg şehrinin yer aldığı beşinci görselde, şehrin sular altında kalarak Avrupa'nın ikinci büyük liman şehri haline geldiği tahmin edilirken şehrin aynı zamanda sellere ve fırtınalara karşı savunmasız kalacağı aktarıldı.

Altıncı görselde Avustralya'nın Gold Coast şehrinin, artık eskisi gibi popüler sahil şehri olmaktan çıktığı ve turistlerin gözdesi muhteşem plajlarını kaybettiği görüldü.

Yedinci görselde Fransa'nın başkenti Paris'in, su kıtlığı yaşayacağını tahmin edilirken Sen Nehri'nin neredeyse kuruduğu görüldü.