Gıda alerjisi sanıldı: 15 yaşındaki çocuk kanser hastası çıktı

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İskoçya'nın Bonkle kentinde yaşayan 15 yaşındaki Niamh Fisher, Haziran ayında “cildini tırmalamaya” varacak şekilde vücudunun her yerini sürekli kaşımaya başladı. Yaşadığı sürekli kaşıntı sebebiyle geceleri uyuyamaz hale gelen Fisher, tedavi olabilmek için doktora göründü.

Gittiği hastanedeki prastisyen hekim Fisher’a, alerjisi olduğu için aldığı gıdalara dikkat etmesini ve kullandığı cilt ürünlerinin listesini çıkarmasını istedi ve kedisinden ve köpeğinden uzak durmasını önerdi.

Mail Online'da yer alan habere göre, kız kardeşi Casey, bir gece Fisher’ın boynunda şişlik belirdiğini fark edince soluğu ailesi ile birlikte acil serviste aldı.

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Acil serviste yapılan biyopsi ve ultrason çekimi birkaç hafta sonra sonuçlandı ve Fisher’ın 2. evre Hodgkin lenfoma kanseri olduğu ortaya çıktı.

Fisher’ın büyükannesi Deborah Connell, teşhisten önceki ayları hatırlayarak “Bir süredir kendini iyi hissetmiyordu. Sürekli kaşınmaktan şikayet ediyordu ve tüm vücudu sürekli kaşınıyordu. Geceleri uyuyamıyordu. Derisini tırmalamaya başlamıştı. Bide aile hekimine götürdük. Üç ay boyunca takviye reçete edildi ama herhangi bir iyileşme görülmedi” dedi.

“BU DÜNYADAKİ EN KÖTÜ DUYGU”

Connell, şu anda kemoterapi sürecindeki Fisher’ın teşhis süreci hakkında açıklamalarda bulundu.

“Bu dünyadaki en kötü duyguydu. Çünkü tamamen kontrolünüz dışında gerçekleşiyor” diyen Connell, yapabildiği tek şeyin “Fisher’ın elini tutmaktan ibaret” olmasının derin bir üzüntüye sebep olduğunu belirtti.

Connell, Fisher hakkında “Çok güzeldi. Göz kamaştırıcıydı. Makyajıyla, kirpikleriyle her zaman bakımlıydı. Artık hiç birine sahip değil. Kemoterapi yüzünden oje bile süremiyor. Bir sürü arkadaşı var ama onları görmek bile istemiyor. Bu, çok üzücü” dedi.

“Umarım tedavisi sadece dört ya da altı ay ve eski haline dönerek yeniden süslü elbiseler giyebilecek” ifadesinde bulunan Connell, Fisher’ın yaşadığı zorluklarla mücadele etmesine ve okulunu, arkadaşlarını özlemesine rağmen her zaman “olağanüstü” olduğunu söyledi.

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Connell, doktorların, Fisher’ın tedavisinin dört adet 28 günlük kemoterapi döngüsü içereceğini ve şu ana kadar ikisini tamamladığını söylediğini aktardı.

“İÇGÜDÜLERİNİZE GÜVENİN"

Fisher’ın durumunu “yürek parçalayıcı” olarak tanımlayan Connell, Fisher’a destek olabilmek ve kanser ile mücadele derneğine para toplamak amacıyla bağış kampanyası başlattı.

Fisher’ın büyükannesi ve büyükbabası Connel, farkındalık yaratmak ve kampanyaya destek toplayabilmek için saçlarını kazıttılar.

Şu ana kadar 5 bin 600 sterlin bağış alan Connell çifti, insanların cömertliği karşısında şaşkına döndüklerini belirttiler.

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Odaklandıkları tek noktanın Fisher’ın “mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesine yardımcı olmak” olduğunu ifade eden büyükanne, “Herkesin iniş çıkışları olur. Herkes kalp ağrısı çeker. Herkesin sıkıntıları olur ama hayatta yalnızca bir şansınız vardır” dedi.

15 yaşında kanser ile mücadele eden Fisher ise, “İçgüdülerinize güvenin. En ufak bir durumda bile vücudunuzda bir terslik olduğunu düşünüyorsanız kontrol ettirin.” ifadesini kullandı.

HODGKIN LENFOMA NEDİR?

Kanser araştırmaları konusunda yapılan incelemelerde, Hodgkin Lenfoma, beyaz kan hücrelerinde başlayan bir kanser türü olduğu ifade edildi.

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Genellikle lenf düğümlerinde şişlik, ateş, gece terlemeleri, kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterdiği belirtilirken hastalığın tanısında, Reed-Sternberg hücreleri adı verilen anormal hücrelerin varlığı belirleyici bir rol oynadığı vurgulandı.

Tedavi seçenekleri arasında kemoterapi ve radyoterapi öne çıkarken, bazı durumlarda kök hücre nakli de uygulanabildiği görüldü.

Uzmanlar, erken evrede tanı konulduğunda, Hodgkin lenfoma kanserinin genellikle başarılı bir şekilde tedavi edilebildiğini söyledi.