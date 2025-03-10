Bilim insanları suyun kökenini buldu! Milyarlarca yıl önce de varmış… Peki gezegenimize nasıl ulaştı?

Kimyasal formülü H2O olan su iki bileşenden oluşur; hidrojen ve oksijen.

Hidrojen, helyum ve lityum gibi diğer hafif elementlerle birlikte Büyük Patlamadan sonraki ilk birkaç dakika içinde aşırı ısınmış parçacıklar denizinin soğuyup atomlar halinde kümelenmesiyle oluşmuştur. Ancak oksijen atomları o kadar büyüktür ki bu şekilde oluşamazlar.

Bunun yerine, oksijen ve diğer ağır elementlerin yıldızlar tarafından yaratılan nükleer reaksiyonlarla oluşması gerekiyordu.