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Bilim insanları suyun kökenini buldu! Milyarlarca yıl önce de varmış… Peki gezegenimize nasıl ulaştı?

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#Suyun Kökeni#Büyük Patlama#Gezegenler
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 09:21

Gezegenimizin yüzeyinin yüzde 70'ini oluşturmasına rağmen, bilim insanları Dünya'nın suyunun gerçekte nereden geldiği konusunda hala hemfikir değiller. Yapılan yeni çalışmalar ise suyun kökeninin bulunduğunu iddia ediyor