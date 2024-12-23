Felç sonrası yaşadığı değişim doktorları bile şoke etti...Ameliyattan çıktığında İtalyanca konuşuyordu: Gülüşüm bile değişti, ben ben değilim!

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Londra'nın kuzeyindeki Highbury'de yaşayan 58 yaşındaki Althia Bryden, 4 Mayıs'ta kocası Winston tarafından yatağında tepkisiz yatarken bulundu. Acilen hastaneye kaldırılan ve felç geçirdiği için konuşamadığı ve vücudunun sağ üst tarafını hissedemediği anlaşılan kadın hemen tedavi altına alındı.

Althia 9 gün boyunca hastanede kaldı. Doktorlar yaptıkları incelemeler sonucu beyne giden kan akışını engelleyen şeyin şah damarındaki bir rahatsızlık olduğunu keşfettiler. 2 torun sahibi kadın 30 Temmuz'da yeniden hastaneye yatırıldı ve ameliyata alındı.

"KENDİ SESİMİ TANIYAMADIM"

Ameliyattan bir gün sonra yoğun bakım hemşiresi Althia'nın tansiyonunu ölçmek için onu uyandırdı. Kadın aniden konuşmaya başladığında kendisi de yoğun bakım hemşiresi de şoke oldu.

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"Konuşanın ben olduğuma inanamadım, kendi sesimi tanıyamadım" diyen Althia hemşirenin de kendisi kadar şaşkın olduğunu görünce durumun normal olmadığını anladı.



Hemşire aceleyle meslektaşlarını odaya çağırdı. Althia konuştukça odadaki şaşkınlık büyüyordu;

"Doktorlar ve hastane personeli yatağımın çevresine toplanmıştı. Ne kadar çok konuşursam, hepimiz o kadar çok kafamız karışıyordu. Bana felç geçirmeden önce İtalyan aksanım olup olmadığını sordular. Görünüşe göre güçlü bir İtalyan aksanım vardı ve konuşma sırasında farkında olmadan 'mamma mia', 'bambino' ve 'si' gibi kelimeler kullanıyordum"

"ŞAŞIRTICI BİR ŞEKİLDE İTALYANCA KONUŞABİLİYORUM"

Emekli bir müşteri hizmetleri danışmanı olan Althia, İtalyanca bilmiyordu hatta hayatı boyunca İtalya'yı hiç ziyaret etmemişti.

"Daha önce Kraliçe gibi olmasa da bir İngiliz gibi konuşuyordum. Ailem Jamaika'dan ama ben hayatım boyunca Londra'da yaşadım" diyen kadın yaşadığı süreci şöyle anlatıyor;

"Şaşırtıcı bir şekilde İtalyanca konuşabiliyorum. Daha önce hiç öğrenmediğim veya konuşmadığım bir dil. Farkında olmadan, konuşmanın ortasında İtalyanca bir kelime söylüyorum, ki bu, İngilizce söylemeye çalıştığım şeyin İtalyanca karşılığı. Bunu nasıl yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Beynim İngilizce kelimeyi otomatik olarak İtalyancaya çeviriyor."



"GÜLÜŞÜM BİLE AYNI DEĞİL, BEN BEN DEĞİLİM"

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Felç geçirmesine rağmen "hayatta olduğu için şanslı" olduğunun farkında olan Althia, rahatsızlığı nedeniyle kimliğini kaybettiğini ve çıkardığı sesler üzerinde "hiçbir kontrolü" olmadığını düşünüyor.

"Gülüşüm bile aynı değil... Ben ben değilim. Kendimi herkesin performansını izlediği bir palyaço gibi hissediyorum. Bu durum çok üzücü çünkü her şeyim farklı, hatta beden dilim bile farklı. İnsanlar gerçek benle tanışmıyor, kim olduğumu bilmiyorum" diyen kadın her sabah uyandığında birdenbire ortaya çıkan aksanın kaybolmasını umduğunu ancak hiçbir şeyin değişmediğini söylüyor;

"Hala eskiden olduğum kişiyi arıyorum. Başıma gelen neyse bunu kapatacak bir düğme arıyorum"

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YABANCI AKSAN SENDROMU

Uzmanlar 58 yaşındaki hastanın "Yabancı aksan sendromuna" sahip olduğu düşünüyor. Yabancı aksan sendromu, felç ya da travmatik beyin hasarı sonucunda beynin konuşmayı ve konuşurken kullanılan kasların koordinasyonunu kontrol eden bölümünün işlevini yerine getirememesi sonucu ortaya çıkar. Kişi dilini kontrol edemez ve sonucunda farklı bir aksanla konuşur.