Evdeki tehlike: Ölümcül hastalığa yakalandı... 'Hayatım mahvoldu'

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İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki Matthew Langsworth, invazif aspergilloz adı verilen bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan ölümcül akciğer hastalığına yakalandı.

Nefes almakta bile güçlük çeken Matthew'in vücudu, başlangıçta kan enfeksiyonu geliştirdi. Zaman geçtikçe yürümekte zorlanmaya başlayan Matthew'ın, bağırsaklarında da enfeksiyon yayıldığı tespit edildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Matthew'ın yaşadığı amansız hastalığa, üstüne boya yapılarak gizlenen evdeki küfün sebep olduğu ortaya çıktı.

Belediye meclisinin iştiraki sayesinde evsiz kalmaktan kurtulan Matthew, dairenin yetkililer tarafından "yaşamaya uygun" olarak görülmesi sebebiyle "ölüm ya da sokakta yatmak" arasında kaldığını söyledi.

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Matthew, on yıl boyunca banyo, mutfak ve yatak odasındaki küfü belediye meclisinin iştirakine bildirdi. Ancak iştirak, 2023 yılında meydana gelen bir sızıntının ardından banyo ve mutfağın tamamını yenilediğini iddia etti.

Bu ay yapılan incelemelerde, dairedeki duş perdesinde, banyodaki lavabonun gider borusunda ve çamaşır makinesinin deterjan ünitesinde küf bulundu.

Matthew, mutfaktaki boruların etrafında, banyonun her yerinde, yatak odasında ve koridorlarda tespit etti.

"HAYATIM MAHVOLDU"

"Tüm bunlar olmadan önce çok aktif bir hayatım vardı. Haftada iki ya da üç kez spor salonuna gidiyordum." diyen Matthew, hafta sonları 10 - 12 km yürüdüğünü ancak şu anda markete bile gitmekte güçlük çektiğini belirtti.

Matthew, “Hayatım bu çile yüzünden fiziksel, maddi ve manevi olarak mahvoldu. Hayatımdaki en kötü deneyim. Cehennemde gibi hissediyorum” dedi.

"İlk olarak 2013'te fark ettim ve bildirdim" ifadesinde bulunan Matthew, "Belli ki yok edemediler. Doktor, son 10 yılda yaladığım bütün her şeyin küften kaynaklandığını söyledi" açıklaması yaptı.

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Dairesinin küfle kaplandığını belirten Matthew, belediye meclisinin "sorun yok" diyerek kendisini geçiştirdiğini öne sürdü.

2023'teki tadilat sırasında üç aylığına evinden ayrılan Matthew, dairedeki yenileme çalışmalarının ardından kiraladığı eve geri döndü ve 2 hafta içinde zatürreye yakalandı.

Akciğerleri iflas eden Matthew, beş gün hastanede yattı. Taburcu edildikten 3 saat sonra kanına karışan enfeksiyon nedeniyle şok geçirerek yeniden hastaneye kaldırıldı.

BELEDİYE MECLİSİNE İSYAN ETTİ

Hastanede geçirdiği zor süreci "öleceğimi düşünüyordum" diyerek aktaran Matthew, hastaneden ayrıldıktan sonra arkadaşının evinde kaldığını söyledi.

Yaşadığı bölgedeki belediye meclisine isyan eden Matthew, mülkü yaşamaya uygun ilan eden yetkililere "Başınıza böyle bir durum gelse çocuklarınızla beraber oturmaya devam eder misiniz? Cevabınızın hayır olacağını biliyorum" dedi.

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Matthew, belediye meclisinin kararına rağmen ev sahibinin dairenin tadilata girmesini kabul ettiğini aktardı.