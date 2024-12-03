Eski ajandan tavsiyeler: Taktiğini anlattı... İnsanların yaptığı en büyük hata...

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Eski ABD Başkanları George W. Bush, Bill Clinton ve Barack Obama'yı koruyan gizli servis ajanı Evyenia Poumpouras, herhangi birine istediklerini yaptırabilmek için uyguladığı taktiği açıkladı.

Aynı zamanda şüpheli sorgulama konusunda uzman olan Poumpouras, zor kazandığı hayat tavsiyesini katıldığı bir yayında anlattı.

Daily Mail'de yer alan habere göre, yalan makinesi olarak adlandırılan Poumpouras, "birini iyi tanımanın en iyi yolu dinlemektir" ifadesinde bulundu.

“İnsanların yaptığı en büyük hata çok konuşmaktır” diyen Poumpouras, "konuşmanın çoğunu ben yaparsam kontrol bende olur" düşüncesiyle hareket etmenin büyük bir hata olduğunu söyledi.

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Eski ajan, birine istediğinizi yaptırmanın anahtarının, yaptıkları şeyi neden yaptıklarını öğrenmek olduğunu belirtti ve "eylemlerin arkasındaki motivasyonu bilmek gerek" dedi.

"NEYE İHTİYACI VAR?"

Poumpouras, insanların saygı, kişisel güvenlik, aile, para, statü, özgürlük ya da cinsellik istediğinin altını çizdi.

Poumpouras, birine istediğinizi yaptırmanın diğer bir anahtarının ise, kendinize "neye ihtiyacı var" sorusu sormak olduğunu vurguladı. Poumpouras, ihtiyaç duyduğu şeyi elde etmesine yardımcı olacağınızı en iyi şekilde anlatmak olduğunu söyledi.

Eski ABD First Lady'si Michelle Obama'nın da korumalığını yapan Poumpouras, insanlara yeterince alan tanımanız halinde kendilerini daha rahat göstereceklerini belirtti.

Beden dilinin önemine işaret eden Poumpouras, karşınızdaki kişinin gerçekten ne söylediği hakkında daha fazla bilgi edinmek için sadece söylediklerine değil aynı zamanda beden diliyle ne anlatmaya çalıştığına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

"Birinin sizi dinlediğini anlamanın en kolay yöntemi, gözleriyle sizi takip ettiğini görmektir" diyen Poumpouras, sizi dinleyen birine aniden hoşuna gitmeyen bir cümle kurduğunuzda ise o kişinin kollarını kavuşturacağını söyledi.