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Emekli Pentagon yetkilisi açıkladı: UFO gemisinin en net görüntüsü

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#UFO#Pentagon#Uzaylı
Emekli Pentagon yetkilisi açıkladı: UFO gemisinin en net görüntüsü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 18:07

Emekli Pentagon şefi Luis Elizondo, gizli UFO programına dair 22 milyon dolarlık ifşaatının ardından, "ana gemisi" olduğu öne sürülen yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf paylaştı.

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Emekli ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi Luis Elizondo, 22 milyon dolarlık gizli UFO programını ifşa ettikten sonra, UFO "ana gemisi" olduğu iddia ettiği yüksek çözünürlüklü bir fotoğraf paylaştı.

ABD Ordusu'nda karşı istihbarat uzmanı olarak görev yapmış Elizondo, daha önce ordunun Gelişmiş Havacılık ve Uzay Tehdit Tanımlama Programı'nı yönetiyordu.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Philadelphia'da düzenlenen özel bir UFO etkinliğinde Elizondo, "Tahmin edin, 2022'de Romanya'daki ABD Büyükelçiliği'nde ne yakaladık?" diyerek katılımcılara fotoğrafı tanıttı.

Emekli Pentagon yetkilisi açıkladı: UFO gemisinin en net görüntüsü

Elizondo, bu UFO'yu "gökyüzünde süzülen devasa bir mini şehir" olarak tanımladı. Ancak, fotoğrafın kaynağına dair ortaya atılan iddialar, eleştirilere maruz kaldı. Reddit'teki yorumlar arasında fotoğrafın ABD Büyükelçiliği'ne değil, bir Facebook sayfasına ait olduğunu öne sürdü.

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DailyMail.com'a konuşan bir kişi, Elizondo'nun yaptığı ücretli konuşmalarda daha fazla sansasyonel malzeme eklemek amacıyla bu tür görüntüleri kullandığını söyledi.

Emekli Pentagon yetkilisi açıkladı: UFO gemisinin en net görüntüsü

Daha önce UFO ile karşılaştığını iddia eden emekli Hava Kuvvetleri Başçavuşu Jeremy McGowan, Elizondo'nun yaşadığı bir durum ile örtüştüğünü ifade etti.

Elizondo'nun iddia ettiği UFO gemisi görüntüsü ayrıca, tavandan sarkan avize olduğu ve Romanya'nın Arad Elektrik Santrali'nden çekilen bir binanın görüntüsü olduğu diğer iddialar arasında yer aldı.

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#UFO#Pentagon#Uzaylı

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