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Dünyaya getirdiği bebeği ailesinden saklamak için 3 yıl boyunca çekmecede tuttu! Eve giden görevliler çocuğun halini görünce şoke oldu

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#İngiltere#Bebek#Çekmece
Dünyaya getirdiği bebeği ailesinden saklamak için 3 yıl boyunca çekmecede tuttu Eve giden görevliler çocuğun halini görünce şoke oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2024 09:48

İngiltere'de dünyaya getirdiği bebeği partnerinden ve çocuklarından saklamak isteyen bir kadın, bebeğini 3 yıl boyunca çekmecede sakladıktan sonra yakayı ele verdi. Yetersiz beslenme ve bakımsızlık nedeni ile 3 yaşında olmasına rağmen 7 aylık bir bebek gibi görünen çocuğun yürüyemediği ve konuşamadığı açıklandı. Yargıç Everett bunun kariyeri boyunca gördüğü 'en kötü vaka' olduğunu belirtirken, olayın detayları kan dondurdu...

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İstemediği bir ilişkiden dünyaya getirdiği bebeğini partnerinden ve diğer çocuklarından saklamak için, 3 yıl boyunca çekmecede tutan bir anne 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BULUNDUĞU GÜNE KADAR GÜN IŞIĞI VE TEMİZ HAVA GÖRMEDİ

Akılalmaz olay bugün İngiliz basının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Chester Kraliyet Mahkemesi tarafından açıklanan bilgilere göre, talihsiz bebek eve gelen bir misafirin ağladığını duyması ile tesadüfen bulundu ve bulunduğu güne kadar hiç temiz hava ya da gün ışığı görmedi.

Dünyaya getirdiği bebeği ailesinden saklamak için 3 yıl boyunca çekmecede tuttu Eve giden görevliler çocuğun halini görünce şoke oldu

DEHŞET VERİCİ MANZARA: 3 YAŞINDAYDI ANCAK 7 AYLIK BİR BEBEK GİBİ GÖRÜNÜYORDU... YÜRÜYEMİYOR VE KONUŞAMIYOR

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Dailymail gazetesinde yer alan bilgilere göre, yapılan ihbar üzerine eve gelen sosyal hizmetler görevlisi 'dehşet verici' bir manzara ile karşılaştı.

Bir şırınga yardımı ile süt ve kahvaltılık gevrekle beslendiği öğrenilen çocuk o kadar yetersiz beslenmişti ki 3 yaşında olmasına rağmen 7 aylık hasta bir bebek gibi görünüyordu.

Çekmece içinde bulunan kız çocuğunun saçları keçeleşmiş, vücudu yara izleri içindeydi. Susuzluk çektiği gözle görülebilen bebeğin dudakları çatlamıştı, ne yürüyebiliyordu, ne de konuşabiliyordu. Görevliler ona ismi ile seslendiğinde herhangi bir reaksiyon göstermedi.

Dünyaya getirdiği bebeği ailesinden saklamak için 3 yıl boyunca çekmecede tuttu Eve giden görevliler çocuğun halini görünce şoke oldu

GAYET SAKİN CEVAP VERDİ: EVET ÇEKMECENİN İÇİNDE

Görevli eve geldikten sonra kadına evde bir bebek saklayıp saklamadığını sordu. Aldığı cevap şaşırtıcı bir şekilde net ve sarsıcıydı: 'Evet çekmecenin içinde'.

Sosyal hizmetler görevlisi mahkemede yaptığı açıklamada odaya girdikten sonra çocuğun yüzünde bir dehşet ifadesi oluştuğunu belirterek "Muhtemelen annesi dışında şimdiye kadar gördüğü tek yüz benimkiydi" dedi.

Mahkemeye sunulan raporlarda 3 yılını bir çekmecede geçiren çocuğun ciddi gelişim sorunları yaşadığı ve koruma altına alındığı belirtildi.

Dünyaya getirdiği bebeği ailesinden saklamak için 3 yıl boyunca çekmecede tuttu Eve giden görevliler çocuğun halini görünce şoke oldu

Bebeğin içinde tutulduğu çekmece

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"BİLMEDEN HAMİLE KALDIM, ÇOK KORKTUM"

Mahkemenin ismini açıklamama kararı aldığı kadın, polise verdiği ifadesinde, bilmeden hamile kaldığını ve çocuğu doğurduğunda 'çok korktuğunu' söyledi. Ailesinin bir parçası olmadığı için bebeği saklamaya çalıştığını anlatan kadın, çocuğun sürekli çekmecede olmadığını, olduğu zamanlarda da çekmecenin kapatılmadığını iddia etti.

Mahkeme kayıtlarına göre kadın doğumu evdeki bir küvette gerçekleştirmişti bu nedenle bebeğin kimliği ya da yasal bir doğum belgesi yoktu. Bebeği yatağın altındaki bir çekmeceye yerleştiren kadın ara sıra giderek onu şırınga ile besliyor ve bezini değiştiriyordu.

Dünyaya getirdiği bebeği ailesinden saklamak için 3 yıl boyunca çekmecede tuttu Eve giden görevliler çocuğun halini görünce şoke oldu

YARGIÇ BİLE ÇİLEDEN ÇIKTI: 46 YILLIK KARİYERİMDE BU KADAR KÖTÜ BİR VAKA GÖRMEDİM

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Kadını mahkum eden Yargıç Everett, çocuğun sevgiden, şefkatten, uygun bir ilgiden ve başkalarıyla herhangi bir etkileşimden mahrum bırakıldığını belirterek, küçük kızın yaşadığı çileyi 'felaket' olarak değerlendirdi.

Kadının durumu elinden geldiğinde kontrol etmeye çalıştığını ancak karanlık sırrının sonunda ortaya çıktığını belirten yargıç, "46 yıllık kariyerimde bu kadar kötü bir vaka görmedim' dedi.

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#İngiltere#Bebek#Çekmece

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