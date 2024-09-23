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Dünyanın konuştuğu seri katil: Jeffrey Dahmer’in babası anlattı... Cinayetleri işlemesine ne sebep oldu?

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#ABD#Jeffrey Dahmer#Seri Katil
Dünyanın konuştuğu seri katil: Jeffrey Dahmer’in babası anlattı... Cinayetleri işlemesine ne sebep oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2024 14:04

Jeffrey Dahmer'in babası Lionel, oğlunun kötü şöhretli seri katil olmasında annesinin rolü olduğunu iddia etti. Lionel, annesi Joyce'un hamilelik döneminde kullandığı ilaçların suçlarla bağlantılı olabileceğini öne sürdü. Ayrıca, Joyce'un oğluna yeterince sevgi göstermediğini ve onu terk ettiğini ifade etti.

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ABD’nin ve tüm dünyanın konuştuğu seri katil Jeffrey Dahmer’in babası Lionel Dahmer, oğlunun nasıl kötü şöhretli bir seri katile dönüştüğüne ilişkin iddiaları yayımlandı.

Aralık 2023’de hayatını kaybeden Lionel, 1978’den 1991’de tutuklanmasına kadar süren seri cinayetlerinde biri 14 yaşında olmak üzere 17 kişiyi öldüren oğlunun, azılı bir katile dönüşmesindeki suçlunun annesi olduğunu öne sürdü.

Dünyanın konuştuğu seri katil: Jeffrey Dahmer’in babası anlattı... Cinayetleri işlemesine ne sebep oldu

Lionel, oğulları doğmadan önce karısı Joyce’un aldığı ilaçlar ile Dahmer’in işlediği suçların arasında bir bağlantı olabileceğini söyledi.

Joyce’un “binlerce” ilaç kullandığını ifade eden Lionel, karısının kullandığı ilaçların arasında uyku haplarının ve sakinleştiricilerin olduğu belirtti. Lionel, hamile kaldıktan yaklaşık bir ay sonra yaklaşık 26 tablet farklı ilaç alıyordu” dedi.

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Dünyanın konuştuğu seri katil: Jeffrey Dahmer’in babası anlattı... Cinayetleri işlemesine ne sebep oldu

CBS’e konuşan Lionel, karısının kendilerini terk etmeden önce Dahmer’e hiç sevgi göstermediğini “kucağına bile almadı. Onu çok korkuttu. Sonra da arabasına binip çekti gitti” ifadelerini kullandı.

Lionel’in ikinci eşi Shari, Joyce’un mikroplardan çok korktuğunu ve bu sebeple kimsenin çocuğa dokunmasına izin vermediğini söyledi.

Kurbanlarını parçalara ayıran Dahmer, yamyamlık ve nekrofilinin yanı sıra kurbanlarından hatıralar saklamıştı.

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#ABD#Jeffrey Dahmer#Seri Katil

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