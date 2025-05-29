Dünyanın en tanınmış dört kahininden 2025 öngörüsü: Hepsi aynı korkutucu tahminde bulundu

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Balkanların Nostradamus'u olarak bilinen ve 1996 yılında hayatını kaybeden Baba Vanga, geçmişte 11 Eylül saldırısını, Prenses Diana'nın ölümünü ve Çin'in dünyanın süper güçlerinden biri haline gelişini isabetli bir biçimde öngörmüştü.

Yıkıcı depremlerden iklim krizlerine birçok konuda kehanetleri bulunan Baba Vanga, Myanmar ve Tayland depremlerini doğru tahmin ettiği gibi, Avrupa'nın büyük bir savaşla sarsılacağını da öngörmüştü.

1911'de dünyaya gelen ve gerçek adı Vangeliya Pandeva Gushterova olan Baba Vanga, söz konusu savaşın insanlığın sonunu getireceğini ve kıtada yaşayanları perişan edeceğini söylemişti.

Öte yandan Nostradamus'un da 942 adet kafiyeli kısa metinden oluşan Les Propheties kitabında gelecekte yaşanacak birçok şeyi öngördüğüne inanılıyor.

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İlk olarak 1555'te yayımlanan kitapta, bu yıl İngiltere'nin Avrupa'da yaşanan bir savaşın içine çekileceği belirtiliyordu.

Kitapta savaşın çok zalimce olacağı, İngiltere'nin iç ve dış düşmanlarla uğraşacağı, geçmişte yaşanmış bir felaketin geri döneceği ve bundan daha ölümcül bir düşman olmadığı da ifade ediliyordu.

"YAŞAYAN NOSTRADAMUS" DA "ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI" DEDİ

"Yaşayan Nostradamus" olarak tanınan 38 yaşındaki Brezilyalı Athos Salome de savaşın yaklaşmakta olduğu kehanetinde bulundu.

Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü, Microsoft'un dünya genelindeki çöküşü gibi pek çok güncel olayı doğru tahmin etmesiyle sık sık gündeme taşınan Salome, Üçüncü Dünya Savaşı'nın kapıda olduğunu söyledi.

Dünya genelinde yükselen tansiyona dikkat çeken ve "en kötüsü henüz yaşanmadı" diyen Salome, 21'nci yüzyılda bir teknoloji savaşı yaşanacağını ifade etti. Salome, "Bu sadece insanların değil makinelerin de savaşı. Bu açıdan bakarsak, sonrasında ne gelecek" diye konuştu.

Londra'da yaşayan 38 yaşındaki hipnoterapist Nicolas Aujula ise 2025 yılının "dünyanın şefkatten yoksun kalacağı bir yıl" olacağını belirterek, "İnsanın kötülüğünün ve birbirine karşı uyguladığı şiddetin korkunç örneklerini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Aujula da Üçüncü Dünya Savaşı'nın 2025 yılının ortalarında İngiltere'de yaşanacağını öne sürdü.

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TANSİYON YÜKSEK

Daily Mail gazetesi son dönemde Moskova'yla Londra arasında yükselen tansiyona dikkat çekerek, savaşın İngiltere'ye de sıçrama ihtimalinin her zamankinden daha yüksek olduğuna vurgu yaptı.

Gazete özellikle General Yaroslav Moskalik'in Moskova'daki evinin yakınlarında bir suikasta kurban gitmesinin ardından askeri uzman Andrei Klintsevich, yorumcu Vladimir Solovyov gibi isimlerin İngiltere istihbarat kurumlarını suçladığını yazdı.

Dimitri Medvedev'in de yakın zamanda NATO üyeliğine kabul edilen İsveç ve Finlandiya'yı uyardığını hatırlatan gazete, "Geçen hafta Moskova Britanya'yı Ukrayna'da bir 'gönüllüler koalisyonu' konuşlandırılması konusunda uyardı ve bunun nükleer silahların kullanılacağı bir Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabileceğini ilan etti" ifadelerini kullandı.