Dünyanın en küçük havaalanı: X-Ray koyacak yer yok... Ağaç altında bekliyorlar...

Haberin Devamı

Sosyal medya platformu TikTok'ta seyahat videoları paylaşan Rosy Palma, Kolombiya'nın Aguachica kentindeki Hacaritama Havaalanı'nda yaşadığı uçuş deneyimini paylaştı.

X-Ray koyabilecek kadar bile alanın bulunmadığı havaalanına giden Palma, biletini aldıktan sonra çantasının elle kontrol edildiğini söyledi.

Palma, "dünyanın en küçük havaalanlarından biri" dediği havaalanın bekleyen yolcu kısmının, mango ağacı altına yerleştirilmiş ahşap banklar olduğunu aktardı.

Haberin Devamı

New York Post'ta yer alan habere göre, videoyu “sadelikteki güzelliği göstermek için” çektiğini belirten Palma, havaalanına gelmekte geciken yolcuların mango ağacının değil güneşin altında beklediklerini ifade etti.

Daha sonra ikinci bekleme alanına geçen Palma, sadece 48 yolcu kapasiteli uçağa binmeden önce burada bagajının yeniden elle kontrol edildiğini belirtti.

Palma ayrıca, uçağın küçük olmasına rağmen koltuklarının rahat olduğunu söyledi.