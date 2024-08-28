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Dünyanın en küçük havaalanı: X-Ray koyacak yer yok... Ağaç altında bekliyorlar...

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#Kolombiya#Havaalanı#Küçük
Dünyanın en küçük havaalanı: X-Ray koyacak yer yok... Ağaç altında bekliyorlar...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2024 15:09

Seyahat videoları paylaşan TikTok kullanıcısı Rosy Palma, "dünyanın en küçük havaalanlarından biri" dediği Hacaritama Havaalanı'nda yaşadıklarını paylaştı. Palma, Kolombiya'daki havaalanını kullanan yolcuların mango ağacı altında beklediklerini söyledi. X-Ray koyabilecek kadar alanın bile olmadığı havaalanından, 48 yolcu kapasiteli uçaklar hareket ediyor.

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Sosyal medya platformu TikTok'ta seyahat videoları paylaşan Rosy Palma, Kolombiya'nın Aguachica kentindeki Hacaritama Havaalanı'nda yaşadığı uçuş deneyimini paylaştı.

Dünyanın en küçük havaalanı: X-Ray koyacak yer yok... Ağaç altında bekliyorlar...

X-Ray koyabilecek kadar bile alanın bulunmadığı havaalanına giden Palma, biletini aldıktan sonra çantasının elle kontrol edildiğini söyledi.

Palma, "dünyanın en küçük havaalanlarından biri" dediği havaalanın bekleyen yolcu kısmının, mango ağacı altına yerleştirilmiş ahşap banklar olduğunu aktardı.

Dünyanın en küçük havaalanı: X-Ray koyacak yer yok... Ağaç altında bekliyorlar...

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New York Post'ta yer alan habere göre, videoyu “sadelikteki güzelliği göstermek için” çektiğini belirten Palma, havaalanına gelmekte geciken yolcuların mango ağacının değil güneşin altında beklediklerini ifade etti.

Daha sonra ikinci bekleme alanına geçen Palma, sadece 48 yolcu kapasiteli uçağa binmeden önce burada bagajının yeniden elle kontrol edildiğini belirtti.

Palma ayrıca, uçağın küçük olmasına rağmen koltuklarının rahat olduğunu söyledi.

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#Kolombiya#Havaalanı#Küçük

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