Dünya'da bir ilk: Geleceğin şehri... Kira ödemeden yaşayacak sakinlerini bekliyor

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Dünyaca ünlü Japon otomobil devi Toyota, ilk kez 2020 yılının ocak ayında duyurduğu "geleceğin şehri" Dokuma Şehri projesinin ilk sakinlerini ağırlamaya hazır olduğunu açıkladı.

2021 yılında Japonya’daki Fuji Dağı'nın eteklerinde şehrin yapımına başladığını duyuran Toyota, 11 akıllı bina içeren şehrin ilk aşamasını tamamladığını bildirdi.

Daha iyi bir topluma hizmet etmek amacıyla 0 emisyonlu hidrojen yakıt hücrelerinden güç alan ve tamamen bağlantılı bir ekosistem içerisinde inşa edilen evlerin kiracılarından ücret alınmayacağı ifade edildi.

Toyota CEO'su Akio Toyoda, 10 milyar dolar maliyet ile inşa edilen projenin "yarının teknolojilerini geliştirmek için laboratuvar görevi göreceğini" söyledi.

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KİRA ÖDEMEYECEKLER ANCAK...

İlk 100 sakinin, ağırlamaya hazırlanan "geleceğin şehri", daha sonra aileleri hatta evcil hayvanları da ağırlamak üzere 2 bin 200 kişi ağırlayacak şekilde genişleyecek.

Şehirde yaşayacak tüm sakinler kira ödemeyecekler ancak Toyota çalışanı ve Toyota için deneysel teknolojileri geliştirmek üzere çalışacaklar.

Şehirde, sakinlerin geceleri güvenli bir şekilde evlerine gidebilmeleri için kendilerine eşlik edecek dronlar, yaşlılara yardımcı olacak evcil hayvan robotları ve günlük işleri kolaylaştırmayı sağlayacak robotlar yer alacak.

Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) şehrin tanıtımını yapan Toyota, "Otonom sürüş, Woven Şehri'nde geliştirmeyi planladığımız birçok teknoloji arasında yer alacak" ifadesinde bulundu.

Toyota, "Diğer teknolojilerin yanı sıra, Dokuma'da erişimini genişletmeye yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini kullanmayı umuyoruz. İnsanların, şehir ve üretime projelere sanal olarak erişebilmesine izin vermek istiyoruz" dedi.

"YAŞANACAK, ÇALIŞILACAK VE OYNANACAK BİR YERDEN DAHA FAZLASI"

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Toyota, 300'den fazla otomatik uçuşunu tamamlayan uçan sürücüsüz robot taksilerin de yolda olduğunu belirtti.

Toyota, sakinlerin ailelerini ve akrabalarını da ilerleyen süreçte şehre taşımayı planladığını söyledi.

Toyota, "Bu şehir sadece yaşanacak, çalışılacak ve oynanacak bir yer olmayacak. Bu şehir bunlardan daha fazlası olacak. Sakinlerinin ve gönüllü katılımcılarının yaşadığı, mucitlere fikirlerini güvenli bir ortamda özgürce test etme fırsatı verecek yaşan bir laboratuvar olacak" dedi.

İLK SAKİNLERİ "DOKUMACILAR"

Dokuma Şehri 2. aşamaya geçmeye hazırlanırken ilk sakinlerine "Dokumacılar" olarak adlandırılacağı belirtildi.

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Şehrin ismi konulurken, Toyota'nın geçmişte dokuma tezgahı üreten bir şirket olarak kurulmasına atıfta bulunuldu.

Toyota CEO'su Toyoda, şehrin meddi kâr elde etmesini beklemediğini ancak geleceğin teknolojilerinin çıkacağı kuluçka merkezi olabileceği ifade etti.