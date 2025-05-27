Dünya için görünmez tehdit: En yakın komşumuzla aynı yörüngede!

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Şu anda yalnızca 20 Venüs eş-yörüngeli asteroit biliniyor. Ancak Brezilya’daki São Paolo Üniversitesi’nden Valerio Carruba’nın liderliğinde yürütülen ve Astronomy and Astrophysics dergisine sunulan çalışmaya göre, bu sayı aslında çok daha fazla olabilir. Ancak bu cisimler Güneş ışığının parıltısı nedeniyle Dünya’dan gözlemlenemiyor.

Venüs'le aynı yörüngede dönen bu asteroitler, yaklaşık 140 metre çapında olup Dünya'nın yörüngesine 0,05 astronomik birim kadar yaklaşmaları durumunda “potansiyel tehlikeli asteroit” (PHA) sınıfına giriyor. Sorun şu ki, bu cisimlerin yörüngeleri oldukça kaotik. Sadece 150 yıl içinde rotaları öngörülemez hale geliyor. Yani bir kez gözlemlemek, gelecekte nasıl hareket edeceklerini tahmin etmek için yeterli değil.

Araştırmacılar, bu sorunu aşmak için farklı yörünge özelliklerine sahip 26 “klon” asteroit oluşturdu ve bu cisimlerin 36 bin yıllık yörünge evrimlerini simüle etti. Bulgulara göre, özellikle düşük eğimli ve dışmerkezliği 0,38’in altında olan asteroitler Dünya’ya çarpma potansiyeli taşıyor. Yani şimdiye kadar gözlemlenmemiş çok sayıda tehlikeli asteroit olabilir.

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Ancak en büyük zorluk, bu cisimlerin gözlemlenebilirliği. Güneş’e çok yakın olduklarından, yılın sadece belirli dönemlerinde görülebiliyorlar. Yeni açılması beklenen Vera Rubin Gözlemevi bu cisimlerden bazılarını yakalayabilir. Fakat araştırmacılar, bu potansiyel tehditlerin tamamını haritalayabilmek için Venüs yörüngesinde ya da Güneş-Venüs Lagrange noktalarında konuşlanacak özel bir uzay görevinin şart olduğunu belirtiyor.

150 metrelik bir asteroidin Dünya’ya çarpması, yüzlerce megatonluk bir patlamaya neden olabilir. Bu da binlerce Hiroşima bombasına eş değer bir yıkım anlamına geliyor. Araştırmacılar, bu yüzden görünmez de olsalar Venüs eş-yörüngeli asteroitlerin ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarıyor.