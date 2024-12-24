Dünya bu cinayeti konuşuyor: İnsanlığın öldüğü an... Metroda diri diri ateşe verdi

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ABD'nin New York kentindeki bir metroda, Guetemala'dan gelen bir göçmen dehşetin mimarı oldu. New York'un Brooklyn ilçesindeki metroya binmek için bekleyen halk, yanı başlarındaki metro vagonundaki yangına tanık oldu.

New York Post'ta (NYP) yer alan habere göre, Coney Adası-Stillwell Bulvarı istasyonundaki vagondaki yangının sebebi, Guetamala'dan gelen Sebastian Zapeta-Calil isimli göçmenin, vagonda uyuyan kadını diri diri ateşe vermesi oldu.

Polis komiseri Jessica Tisch, düzenlediği basın toplantısında, güvenlik kamerası görüntülerinin kurban ve saldırganın o sabah erken saatlerde trene bindiklerini gösterdiğini söyledi.

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Tisch, tren istasyona yanaştığında saldırganın uyuyor olabilecek kadının yanına gittiğini ve yetkililerin çakmak olduğuna inandıkları bir aletle kurbanın giysilerini tutuşturduğunu ve giysilerin “birkaç saniye içinde tamamen yandığını” söyledi.

İstasyonda rutin devriye gezen memurların duman kokusu aldıklarını belirten Tisch, kimliği belirlenemeyen kadının metro vagonunda ayakta yandığını belirtti.

İnsanlığın öldüğü anların kıvılcımını ateşleyen Sebastian'ın ateşe verdiği kadın, yanarak hayatını kaybetti. Yaşan felaketin ardından polis, üç öğrencinin ihbarı üzerine zanlıyı metro istasyonundaki bir bankta otururken yakaladı.

KORKU FİLMİ GİBİ AMA DEĞİL

Yaşananların korku filmine benzemesinin ardında, kadının diri diri yanarken metrodaki diğer insanların yardım etmek için kılını kıpırdatmaması oldu.

NYP'deki habere göre, kimse kadının üzerine ne bir su attı ne bir ceket örttü ne de yangın söndürücü bulmak için çaba gösterdi. Alevlere yenik düşen kadını kurtarmak için kimse harekete geçmezken istasyondaki bazı kişiler ise o anları telefon kamerası ile kaydetti.

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Telefonları ile vahşeti kaydeden insanlar, aynı zamanda çektikleri görüntüleri hızla sosyal medyada paylaştı. Sürükleyici bir film izliyormuş gibi olanları seyredenlerin, "kahretsin" dediği duyuldu.

Haberde ayrıca, 2018 yılında ABD'ye gizlice giren daha sonra sınır dışı edilen Sebastian'ın, ülkeye geri döndü ve devlet barınağında kalmaya başladığı belirtildi.