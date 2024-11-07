Doktordan akıllara durgunluk veren cinayet planı: Gerilim filmlerini aratmadı

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İngiltere'nin Sunderland şehrinde yaşayan ve dışarıdan bakıldığında saygın bir kişi olarak görünen pratisyen hekim Thomas Kwan, gerilim filmlerini andıran cinayet planı hazırladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Savcı Peter Makepeace, polisiye roman yazarı Agatha Christie'nin hikayelerine nispet yapan dava dosyasını inceledi. Savcı Makepeace, dosyaya ilişkin “Bazen gerçek, kurgudan daha garip olabiliyor" yorumu yaptı.

Kwan, annesinden gelecek mirasa engel olacağını düşündüğü bir adamı öldürme planında, sahte bir Covid-19 aşısı yapmak için hemşire kılığına girdi.

Kwan'ın, annesinin eşini öldürmek için yaptığı aşıda daha önce insanlar üzerinde kullanılmayan kimyasal bir madde olduğu tespit edildi.

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Newcastle Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada, aşı denilerek enjekte edilen kimyasal maddenin, bu konuda bilgi sahibi biri tarafından tespit edilmemek için yerleştirildiği belirtildi.

Kimyasal zehir, annesinin erkek arkadaşının kolunda yanıklara ve kabarcıklara neden oldu. Yapılan incelemelerde, "nekrotizan fasiit" adı verilen ölümcül bir et yiyen hastalık tespit edildi.

Peruk, takma sakal ve bıyık kullanan Thomas Kwan

Uzmanlara göre zehirli kimyasal, sıvı cıva, talyum, arsenik ve sülfürik asit de dahil olmak üzere bir dizi kimyasalın bulunduğu garajda üretildi.

Bütün bu film gibi senaryonun baş rolünde ise eşi ve küçük oğluyla sessizce yaşayan 53 yaşındaki çekingen pratisyen hekim Thomas Kwan yer aldı.

MİRAS KAVGASINA KURBAN GİDİYORDU

20 yıllık eşi Patrick O'Hara ile yaşayan Kwan'ın annesi Jenny Leung, 2021 yılında "eşinden önce ölmesi halinde, eşinin izni olmadan evinin satılamayacağını" belirten bir vasiyetname hazırladı.

Bu duruma sinirlenen Kwan ile annesinin arasında gerginlik yaşandı.

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Annesinin mirasından "hak kazanmak" isteyen Kwan, tıp bilgisini kullanarak annesinin eşini öldürme planları yaptı.

O'Hara, Kwan tarafından hazırlanan Ulusal Sağlık Sistemi mühürlü kağıda "Toplumla İlişkili Hemşirelik Ekibinden Bay Raj Patel'den" geldiğini iddia eden mektuba inanarak 22 Ocak günü sabah 9 ile öğlen 1 arasında aşı yaptırabilmek için hemşire kılığına giren Kwan'ı evine davet etti.

Tanınmamak için peruk, takma sakal ve bıyık kullanan Kwan, 72 yaşındaki O'Hara'nın tansiyonunu ölçmesinin yanı sıra kan ve idrar örneklerini aldı.

Kwan daha sonra, zehirli kimyasalla doldurduğu sahte aşıyı O'Hara'nın koluna enjekte etti. O'Hara acı ile geri sıçrarken Kwan, yaptığı numaranın anlaşılmaması için anlaşılaması güç bir şekilde ağrının normal olduğuna dair O'Hara'ya güvence verdi.

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O'Hara'yı planlayarak öldürmeye teşebbüs ettiğini itiraf eden Kwan, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı.