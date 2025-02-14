Doğuma metroda yakalandı: Kordonu çakıyla kesildi

Haberin Devamı

ABD'nin New York şehrinde, 25 yaşındaki bir kadın doğuma metroda yakalanarak bir kız bebeği dünyaya getirdi.

Doğum, öğlene doğru 11:30 sularında Manhattan metrosunda gerçekleşirken o anı videoya çeken yolcu Bryanna Brown "Bir kadının imdat, imdat diye bağırdığını duydum" ifadesinde bulundu.

Doğum sancısı sebebiyle yere yığılan kadına, vagonda bulunan diğer yolcular yardım etti.

Yolculardan biri, "Kimsede makas var mı?" sorusunu sormasının ardından vagonda bulunan bir genç kız çakısını çıkardı ve bebeğin göbek bağını kesti.

Kız bebeği dakikalar içinde dünyaya gelirken Bryanna Brown, "Kesinlikle bir mucize. Pek çok şey ters gidebilirdi ve Tanrı'ya şükürler olsun ki ters gitmedi" dedi.

Haberin Devamı

Bryanna Brown, doğuma yerdim eden kadına ilişkin "Bildiğimiz kadarıyla doktor ya da sağlıkçı değildi. ama doğumda ne yapılması gerektiğini bilen bilgili biriydi. Şükürler olsun" ifadesinde bulundu.

BEBEĞİN VE ANNENİN SAĞLIK DURUMU İYİ

New York polisi, yeni doğum yapan anneyi ve bebeğini Bellevue Hastanesi'ne götürüldüğünü ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

New York Toplu Taşıma Başkanı Demetrius Crichlow, 25 yaşındaki kadına yardım eden herkese teşekkür etti.

Crichlow yaptığı açıklamada, “Bu, New Yorkluların birbirlerine yardım etmek için bir araya gelmelerinin bir başka örneğidir. Hem annenin hem bebeğin durumun iyi olması hepimizi heyecanlandırıyor" dedi.

Manhattan metrosunun W treninde doğan bebeğe "W bebek" adını takan Crichlow, anne ve bebeği ömür boyu güvenilir bir yolculukta görmeyi dört gözle beklediğini söyledi.