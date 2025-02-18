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Denizde dehşet! Eşini köpek balığı saldırısından kurtardı

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#Karayipler#Köpekbalığı#Saldırı
Denizde dehşet Eşini köpek balığı saldırısından kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 11:51

Kanadalı 55 yaşındaki Nathalie Ross, Karayipler'de tatil yaptığı sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Bel mesafesindeki derinlikte köpek balığının korkunç saldırısına uğrayan kadın, iki elini kaybetti. Kadının hayatını, köpek balığı ile eşinin arasına giren kocasının kurtardığı bildirildi.

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Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'na tatil yapmak için giden çift, hayatları boyunca unutamayacakları bir felaket yaşadı. 55 yaşındaki Kanadalı turist Nathalie Ross, bel mesafesindeki derinlikteki denizde köpek balığı saldırısına uğradı.

Thompson Koyu'ndaki plajda köpek balığının saldırısına uğrayan kadın, bir elini bileğinden, diğer elini ise kolunun ön kısmından itibaren kaybetti.

Sahilde yapılan ilk yardımın ardından hastaneye kaldırılan kadının, yaralı bacağının ise kurtarıldığı bildirildi.

Denizde dehşet Eşini köpek balığı saldırısından kurtardı

Kadının, köpek balığının fotoğraflarını çekmek istediği sırada saldırıya uğradığı iddia edilirken görgü tanıkları bu iddiayı yalanladı.

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CESUR KOCA KÖPEK BALIĞI İLE GÜREŞTİ

Olay anında Ross’un eşi, kadını kıyıya çekerek kanamayı durdurmaya çalıştı. Ross’un kanlar içinde yattığı, çevresindekilerin ise panikle ilk yardım yaptığı görüldü.

Denizde dehşet Eşini köpek balığı saldırısından kurtardı

Ancak olayla ilgili ilginç bir ayrıntı ortaya çıktı. Ross'un cesur kocasının, yaklaşık 2 metre büyüklüğündeki köpek balığı ile güreştiği bildirildi.

Ross'a yardım etmek amacıyla bağış kampanası başlatan kayınbiraderi, zaten denizde olan cesur adamın karısıyla köpekbalığı arasına girdiğini ve eşini köpek balığından kurtarmayı başardığını söyledi.

Kayınbirader, kadının tedavi için hava ambulansıyla Kanada'ya geri gönderildiğini ifade etti.

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#Karayipler#Köpekbalığı#Saldırı

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