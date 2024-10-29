Deneme başarılı oldu: Kanserle savaşta 'olağanüstü' tedavi

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İngiltere'nin başkenti Londra'daki üniversite hastanesinde, hastaların çoğunluğunu 18 ay içersinde öldüren agresif beyin kanseri türü glioblastoma tedavisi için deneme yapıldı.

Beyinde veya omurilikte oluşabilen bu kötü huylu tümöre karşı mücadelede yapılan denemede, radyoaktif tedavi ile 62 yaşındaki mühendis Paul Read'in kanserinin yarı yarıya küçüldüğü görüldü.

The Times gazetesinde yer alan habere göre, üniversite hastanesinde kanser hücrelerini yok etmek için doğrudan tümörün içine verilen tedavi, Paul'ün denemeye katılan ilk hasta olmasınında ardından tümörünü yüzde 50 oranında yok etti.

Tedavide, hastanın tümörünün mümkün olduğunca büyük bir kısmı çıkarıldı. DNA onarımını sağlayan protein bazlı ilaç, dört ila altı hafta boyunca aralıklarla verildi.

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"KAYBEDECEK BİR ŞEYİM YOK. UMUT EDECEK ÇOK ŞEYİM VAR"

Paul, Aralık ayında şiddetli ve geçmeyen baş ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. İki hafta sonra eşi Pauline, Paul'ün yüzünün bir tarafının düştüğünü fark etti. Eşinin felç geçirdiğinden korkan Pauline, 62 yaşındaki adamı hemen hastaneye götürdü.

Yapılan taramalar sonucunda, Paul'ün beyninde büyük bir kitle olduğu ortaya çıktı ve bu kitlenin glioblastom olduğu doğrulandı.

Operasyon geçiren Paul'ün tümörü, radyoterapi ve kemateropi ile küçüldü ancak Temmuz ayında doktorlar tümörün yeniden büyümeye başladığını tespit etti.

Paul, “Agresif yapısı nedeniyle tümörün geri dönmesini bekliyordum. Sonucun çok iyi olmayacağını biliyordum. Başka tedaviler de araştırdığım için mutluydum" dedi.

Üniversite hastanesinde yapılan deneysel tedaviye ilişkin Paul, "Verilere göre hayatta kalma olasılığı benim için bir yıl veya daha az olduğu için bu deneme bir can simidiydi. Bu denemenin bir parçası olma fırsatı verildiği için çok mutluyum ve enjeksiyonlardan herhangi bir yan etki yaşamadım. Belki biraz daha yorgun olabilirim ama genel olarak kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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"Olacaklardan korkmuyorum" diyen Paul, "Bu tedavi bana yardımcı olursa harika olacak. Olmazsa da ilerde başkasına faydası olabilir. Yani kaybedecek bir şeyim yok. Umut edecek çok şeyim var" açıklaması yaptı.

TEDAVİSİ ZOR KANSERLER İÇİN GELİŞTİRİLDİ

Deneysel tedavide kullanılan ilaç, Dr. Paul Mulholland tarafından tasarlandı ve tedavisi zor kanserler için nükleer tıp alanında radyoaktif ilaçlar geliştiren biyoteknoloji şirketi Ariceum Therapeutics tarafından desteklendi.

Tedavinin mimarlarından Dr. Mulholland, ilaca ilişkin "Çok az miktarda radyoaktif madde içeren ilaç, özellikle tümör hücrelerini hedef alıyor. Şimdiye kadar ilk hastadaki tümörün boyutu yüzde 50 oranında küçüldü" açıklaması yaptı.

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Paul ile son tarama sonuçlarını yeni incelediklerini belirten Dr. Mulholland, "Sonuçlar gösteriyor ki dikkat çekici bir gelişme yaşandı" dedi.

Şu anda yalnızca bir hastada uygulanan tedavinin, 40 hastayı tedavi edecek şekilde genişletileceği bildirildi.