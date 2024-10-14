Covid-19 ile kalp krizi arasında bağlantı olduğu tespit edildi... Genç kadınlar arasında yaygın olarak görüldü...

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Sağlıklı genç kadınlar kalp krizi geçirince doktorlar sebebini araştırdı. Kalp krizi adayı olmadığı bildirilen kadınların, sigara kullanmamalarının yanı sıra şeker hastası olmadıkları, yüksek kolesterol veya yüksek tansiyon belirtileri göstermedikleri ifade edildi.

DailyMail’de yer alan habere göre, 22 yaşındaki spor antrenörü Faith Harrison, 2024 yılının başlarında bir müsbakadan dönerken kollarında karıncalanma hissi ve göğsünde acı verici bir ağrı hissetti.

Hastaneye kaldırılan Harrison’un, genellikle erkeklerde görülen ölümcül bir kalp krizi geçirdiğini tespit etti. Harrison, kalbine giden ana damarlardan birinde oluşan pıhtı hızla alınmasası sayesinde ölümden döndü.

KALP KRİZİ NEDENİYLE HASTANEYE KALDIRILANLARIN SAYISI ARTIYOR

İngiltere’deki Ulusal İstatistik Ofisi’nden alınan veriler, 2019’da bu yana 35 ila 39 ve 45 ila 49 yaşlarındaki kadınlarda kalp rahatsızlığı kaynaklı ölüm oranlarının arttığını gösterdi. İngiltere Tabipler Birliğine bağlı haftalık hakemli tıp dergisi British Medical Journal’de yayımlanan araştırmada ise, 1980’den günümüze İngiltere’de kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi sayısında düşüş görülürken 35 ila 49 yaş aralığındaki kadınlarda yılda yüze beşe kadar arttığı ifade edildi.

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Araştırmada, 2012’den bu yana en belirgin kalp krizi artışlarından biri, yılda yüzde 7 ile 40-49 yaş aralığındaki kadınlarda görüldü.

Oxford Üniversitesi araştırmacıları, “dul bırakan” olarak adlandırılan koroner (damar tıkanıklığı) kalp hastalığının, genç kadınlar arasındaki “endişe verici” artışının ardından artık sadece sadece erkeklerin ve yaşlıların hastalığı olmadığı uyarısının yapılması gerektiğini söyledi.

ABD’deki araştırmacılar, alp krizi nedeniyle hastaneye kaldırılan kadınların neredeyse üçte birinin 35 ila 54 yaş aralığında olduğunu tespit etti. ABD’deki bu oran yirmi yıl önce yüzde 20 oranındaydı.

Kanada’da, kalp krizi geçiren 20 ila 49 yaş aralığındaki kadınların sayısında ise yıllık yüzde 1,2 oranında artışın gözlemlendiği belirtildi.

İngiltere’deki araştırma üniversitesi Imperial College London kardiyak farmakoloji (kalp ilaçları) profesörü Sian Harding, 40 yaşın üzerindeki kişilerdeki kalp rahatsızlığına karşı mücadelede başarılı olduklarını açıkladı.

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2000 ile 2019 yılları arasında teşhis edilen kalp hastası sayısında yüzde 20’lik bir düşüş yaşanırken kalp krizi ve felçlerde yüzde 30’luk bir azalma olduğu görüldü. Ancak Profesör Harding, ailesinde kalp hastalığına yatkınlık olan kişileri “Bazı çalışmalar 35 ila 49 yaş arası kadınlarda bir artış olduğunu gösteriyor” diyerek uyardı.

ŞAŞIRTAN COVİD-19 BAĞLANTISI

Yapılan son araştırmalar, kalp hastalığına yakalananların sayısındaki artışa dikkat çekerken kalp hastalığı ile Covid-19 arasında şaşırtan bir bağlantı tespit edildi.

Araştırmalar, Covid-19 virüsünü, kalp iltihabı (miyokardit) ve kalp ritminde düzensizlik (atriyal fibrilasyon) gibi sorunlarla ilişkilendirdi.

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Yapılan araştırmada, Covid-19 bulaşan yetişkinlerin, sonraki üç yıl içerisinde kalp krizi veya felç geçirme olasılığının olasılığının neredeyse iki kat daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmanın baş yazarlarından Hooman Allayee, daha önce Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerin, kalp hastalığının erken teşhisi ve erken tedavisi için kendilerini kontrol ettirmeleri gerektiğini söyledi.