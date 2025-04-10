Çocuğunu maymun ile takas etti

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ABD'nin Teksas eyaletinde yaşayan 70 yaşındaki Brenda Deutsch, evlat edindiği kızını maymun ile takas etmekle suçlandı.

Mirror gazetesinde yer alan habere göre, koruyucu anne Brenda Deutsch'a, çocuğunun kaybolduğuna ilişkin yapılan ihbarların ardından çocuk istismarı nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Egzotik hayvan koleksiyoncusu olduğu bildirilen kadının, son 10 yılda yaklaşık 200 çocuğa koruyucu annelik yaptığı ortaya çıktı.

Savcı Mike Wood, olaya ilişkin "Sistematik bir şekilde devam eden istismarla ilgili bazı bilgilere sahip bir tanık, kendilerinden çocuğu Teksas'a getirmeli ve karşılığında maymunu vermelerinin istendiğini söyledi" açıklaması yaptı.

Savcı Wood, iki tanığın ifade verdiğini ve daha önce de benzer bir vakaya baktıklarını belirtti.

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Savcı, Missouri Sosyal Hizmetler Departmanı Çocuk Bölümü ile iletişimde olduklarını ve konuyla bağlantılı sürecin titizlikle inceleneceğini ifade etti.