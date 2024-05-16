Çinli bilim insanlarından heyecanlandıran buluş: MEDY! İnsanların dondurulup yeniden hayata dönmesini sağlayabilir

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Şangay Fudan Üniversitesi'ndeki araştırmacıların yaptığı son deneyde, embriyonik kök hücreleri kullanılarak üç hafta boyunca beyin örnekleri geliştirildi ve bu süre, nöronların ve sinir hücrelerinin işlevsel hale gelmesi için yeterli oldu. Bu örnekler daha sonra farklı kimyasal karışımlara ve kimyasal çözücülere batırıldı.



24 saat boyunca sıvı nitrojen içinde bekletilerek 'kriyojenik olarak donduran' örnekler çözüldüğünde karışımlardan birinin nöronları sağlam ve normal sinyal gönderme yeteneği koruduğu keşfedildi.

Bu, daha önce dondurma işlemi sırasında beyin dokusunda oluşan su kristalleri sorununun üstesinden gelmekte zorlanan kriyojenik alanında 'önemli bir adımı' işaret ediyor.

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Kriyojenik dondurma, maddenin aşırı düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi için kullanılan bir yöntemdir. Genellikle sıvı azot veya sıvı helyum gibi çok düşük sıcaklıklarda saklanır. Bu teknik, biyolojik örneklerin veya malzemelerin uzun süreli saklanması veya taşınması için kullanılır. Biyomedikal araştırmalarda, organ nakli veya hücre korunması gibi alanlarda kriyojenik dondurma yaygın olarak kullanılır.

İNSANLARIN DONDURULUP YENİDEN CANLANDIRABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Kriyojenik tekonolojinin ilerde bilimkurgu filmlerindeki beklentileri karşılayabileceği ve insanların süresiz olarak dondurulabilmesine olanak sağlayacağı ümit ediliyor.

Kriyojenik olarak dondurulan insanların yıllar sonra yeniden canlandırılabileceği düşünülüyor. Family Guy'ın yaratıcısı Seth Macfarlane ve Paypal'ın kurucusu Peter Thiel gibi bir dizi ünlü daha önce, gelecekte bilim insanlarının onları geri getirebileceği umuduyla öldüklerinde bedenlerini dondurmayı planladıklarını açıklamıştı.



KARIŞIMA MEDY İSMİ VERİLDİ

Çinli araştırma ekibinin bulduğu ve beyin dokusu örneklerini herhangi bir hasar olmadan dondurabilmelerini sağlayan karışım MEDY olarak adlandırıldı.(Metilselüloz, Etilen glikol, DMSO ve Y27632 adlı dört kimyasal bileşenin baş harfleri)

Fudan Üniversitesi'nde çalışmayı yöneten Harvard mezunu nörolog Profesör Zhicheng Shao da Cell Reports Methods dergisine MEDY'nin insan beyin dokusunun kriyoprezervasyonu için kullanılabileceğini söyledi.

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Birmingham Üniversitesi'nden João Pedro Magalhães ise insanların dondurulması konusunda daha fazla araştırma ile büyük ilerlemelerin sağlanabileceğini söylüyor. Magalhães bu teknolojinin bir gün uzay yolcularının uzak yıldız sistemlerini ziyaret etmelerine bile yardımcı olabileceğini öne sürüyor.



DÜNYANIN DONDURULAN EN GENÇ İNSANI

2015 yılında, nadir görülen bir beyin kanseri nedeniyle trajik bir şekilde hayatını kaybeden Taylandlı iki yaşındaki Matheryn Naovaratpong dünyanın en genç dondurulan kişisi oldu.

Kızlarının beynini dondurmayı seçen aile, gelecekteki kriyonik alanındaki ilerlemelerin ona başka bir bedende ikinci bir yaşam şansı vereceğini umduklarını söylüyor.

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Kriyojenik olarak dondurulan Rhea Ettinger ise 1977'den beri ABD'nin Michigan eyaletindeki 'Cryonics Institute' tesisinde tutuluyor. Bu onu dünyanın en uzun süre dondurulan kişisi yapıyor.