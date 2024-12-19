Cinayeti Google yakalattı: Katil 'Street View'dan kaçamadı

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İspanyol polisi, Google'ın haritalar bölümündeki bir özellikten faydalanarak Ekim 2023'te işlenen bir cinayeti çözdüğünü açıkladı.

Polis, sokakları ve caddeleri yerden gösteren "Street View" uygulamasındaki görüntülenen bir adamın, bir arabanın bagajına "ceset" yüklediğinin görüldüğü iddialarını doğruladı.

New York Post'ta yer alan habere göre, 360 derecelik görüntü kaydeden Google aracı, İspanya'nın Kastilya Leon bölgesindeki Soria kasabasında rahatsız edici bir manzarayla karşılaştı.

Google aracının çektiği fotoğrafta, 48 yaşındaki bir şüphelinin, sakin bir sokağın kenarına park edilmiş bordo renkli sedan aracının bagajına beyaz plastikle sarılı büyük bir nesneyi tıkıştırmaya çalıştığı görüldü.

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Ancak söz konusu fotoğraf, 1 yıl sonra sisteme yüklendi. Yüklenen fotoğraflardaki bir başka karede, benzer kıyaferler giymiş bir kişinin beyaz plastikler sarılı nesneyi el arabası ile taşıdığı yer aldı.

"ÖNEMLİ KANITLAR SAĞLADI"

Polis müfettişi Oscar Garcia, cinayetten 1 ay sonra Kasım 2023'te, 33 yaşındaki Kübalı bir adamın kuzeni tarafından kayıp olarak bildirildiğini belirtti.

Yapılan incelemeler sonucunda, kayıp olarak bildirilen adamın eski sevgilisi ve fotoğraflarda görülen şüpheli kişi tutuklandı. Polis müfettişi Garcia, fotoğrafların cinayet davasında önemli kanıtlar sağladığını söyledi.

Garcia, fotoğraflarda görülen şüphelinin, tutuklanan kadının yeni sevgilisi olduğunu ve düzenlenen baskınlarda cesedin bulunduğu yere götüren ek kanıtlar topladıklarını söyledi.

Soria kasabası yakınlarındaki Andaluz kasabasındaki mezarlıkta yapılan incelemelerde, 32 yaşındaki Jorge Luis Perez'e ait olduğuna inanılan parçalanmış bir ceset tespit edildi.

11 Aralık'ta tespit edilen cesedin "ileri derecede çürümüş" olduğu bildirilirken cesetteki bazı bölmlerin kayıp olduğu belirtildi. Polis, cinayetin tam olarak nasıl işlendiğini ve cesedin kayıp bölümlerinin bulunması için soruşturmanın devam ettiğini söyledi.