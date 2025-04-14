CIA'in ele geçirdiği KGB raporu: 'Sovyet askerleri, uzaylılarla karşılaştı... 23 asker taşa dönüştü!'

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Sovyetler Birliği'nin (SSCB) 1991'de dağılmasının ardından CIA, Ukrayna üzerinde uçan bir daireye Sovyet askerlerinin ateş açması sonucu yaşanan olayları anlatan 250 sayfalık bir KGB raporunu ele geçirdi.

Raporda görgü tanıklarının ifadeleri ve olay sonrasına ait fotoğraflar yer aldı. ABD'li bir ajan, olaya ilişkin CIA'e sunduğu raporunda yaşananları "Dünya dışı yaratıkların intikamının korkunç bir tablosu, insanın kanını donduran bir tablo" diye tanımladı.

CIA raporunda, Ukrayna'da eğitim tatbikatı yapan Sovyet askerlerinin, başlarının üzerinde "alçaktan uçan, daire şeklinde bir uzay gemisi" gördükleri iddia edildi. Karşılaşma sırasında bir Sovyet askerinin UFO'ya ateş ederek yere düşürdüğü öne sürülüyor.

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'SADECE 2 ASKER HAYATTA KALDI'

New York Post'un haberine göre, raporda, "(UFO) Dünya'ya çok da uzak olmayan bir yere düştü ve içinden 'büyük kafalı ve büyük siyah gözlü' beş kısa insansı yaratık çıktı" ifadeleri yer aldı.

KGB'nin bildirdiğine göre, Sovyet askerleri, hayatta kalan "tanımlanmamış canlıların" enkaz halindeki gemilerinden kurtulduktan sonra bir araya toplandığını ve "küre şeklinde tek bir nesneye dönüştüğünü" anlattı.

Raporda, "Küreler birkaç saniye içinde daha da büyüdü ve son derece parlak bir ışıkla parlayarak patladı. Tam o anda, olayı izleyen 23 asker... taşa dönüştü" diye yazıldı. KGB, rapora "Sadece gölgede duran ve ışıklı patlamaya daha az maruz kalan iki asker hayatta kaldı" notunu ekledi.

CIA'in KGB'ye dayandırdığı söz konusu raporu. Kaynak: CIA

'UZAYLILAR, VARSAYIMLARIMIZIN ÖTESİNDE TEKNOLOJİYE SAHİP OLABİLİR'

CIA ajanları, KGB'nin, "taş kesilmiş askerler" ve harap olmuş uzay aracını ele geçirerek, bunları Moskova yakınlarındaki gizli bir üsse taşıdığını rapor etti. İddiaya göre, Sovyet bilim insanları, ne olduğu tanımlanamayan ışığın, bir şekilde askerlerin canlı hücrelerini kireç taşına özdeş bir maddeye dönüştürdüğünü keşfetti.

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CIA, ele geçirdiği rapora ilişkin, "KGB dosyası gerçekliğe uyuyorsa, bu son derece tehditkar bir vakadır" sonucuna vardı. Raporda, "Uzaylılar, tüm varsayımlarımızın ötesinde silahlara ve teknolojiye sahip olabilir" denildi. CIA raporunda, "Saldırıya uğradıklarında kendilerini savunabilirler" ifadesi de kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığının 2020 yılında UAP (Tanımlanamayan Anormal Olaylar) Görev Gücü'nü kurmasının ardından, kimliği belirsiz hava olayları ve uzaylılara ilişkin hikayeler kamuoyunun dikkatini çekmeye başladı. ABD hükümeti, kayıt altına alınan "gizemli" uçan nesnelerle ilgili çok sayıda yeni dosyayı, UAP'leri "tespit etmek, analiz etmek ve kataloglamak" amacıyla yayımlamıştı.