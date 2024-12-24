CIA'den akılalmaz iddia: Gizli yolculuğun belgeleri ortaya çıktı

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ABD Merkez İstihbarat Teşkilatı (CIA), NASA'nın bugün sürdürdüğü Mars'ta yaşam arayışının 40 yıl önce yapıldığını iddia etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre, CIA tarafından hazırlanan "Mars Keşfi 22 Mayıs 1984" başlıklı rapor, astral seyahat yöntemi kullanılarak "bir deneğin" Kızıl Gezegen'e gönderildiği öne sürüldü.

1977 yılında kurulan ve gizli askeri deneyler gerçekleştiren ABD Ordusu birimi Yıldız Geçidi'nin hazırladığı rapor, "bir kişinin ruhunun astral seyahat yöntemi ile M.Ö. yaklaşık 1 milyon yıl öncesindeki Mars'a taşınabileceği" fikri ile hazırlandı.

Raporda yer alan çalışmaya göre, bilinç durumu değiştirilmeye çalışılan denekler, binoral ritim ve hemi-sync seslere maruz bırakıldı ve psişik yetenekleri geliştirilmeye çalışıldı.

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Rapora göre 1984 yılında bir denek, astral seyahat aracılığıyla Mars'a gönderildi.

Raporda, deneğin, "Mısırlılara ait anıtlara benzer yapılar gördüğü" ile "eğik görüntüye sahip piramit" ve "çok büyük bir yol" gözlemlediği yer aldı.

Denek ayrıca, yaşadıkları yer tahribata uğradığı için yeni bir yaşam alanı arayan “çok büyük insanlar" topluluğu gördü.

"MARS KEŞFİ 22 MAYIS 1984"

Rapora göre deneğe, içerisinde M.Ö. 1 milyon yazılı kağıdın bulunduğu zarf verildi ve denekten verilen koordinatlara odaklanması istendi.

Koyu yeşil ve sarıdan koyu turuncuya hatta kahverengiye kadar değişen bir renk tonu tarif eden denek, "Bir tür piramit formunun eğik görüntüsünü aldım" dedi. Denek daha sonra, garip kıyafetler giyen "çok uzun ve zayıf" insanların gölgelerini gözlemlediğini söyledi.

Aynı zaman diliminde kalmasını ancak uzayda başka bir yere gitmesi istenilen denek, manzara sonunda Washington Anıtı olduğu anlaşılan çok uzun bir yol gördü.

İnsanlar görene kadar başka yere gitmesi istenen denek, şiddetli bir fırtınanın Mars'ı kasıp kavurduğu ve insanların sığınmak için dev piramitleri kullandığı bir yere taşındığını belirtti.

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Denek, piramit içerisinde herhangi bir mobilya olmadığını ve buranın kış uykusuna yatmak için kullanıldığını ifade etti.

Mars'taki manzarayı tarif eden denek, "volkanlar, gaz cepleri ve garip bitkilerle dolu çılgın bir yer" tanımlası yaptı ve ölmekte olan kadim insanların ipek benzeri kıyafetler giydiğini söyledi.

Yıldız Geçidi biriminin projesinde, ABD hükümetinin Sovyetler Birliği'ne karşı yeni silahıydı ve düşmanlarının zihinlerini okuyarak bilgi alabilecek casuslar yaratmak amaçlandı.

Çok gizli proje kapsamında, askeri ve iç istihbarat sırlarının ortaya çıkarılmasına yardımcı olmak üzere duyu ötesi algıya sahip olduğuna inanılan kadınları ve erkekleri işe aldı.

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1995 yılında durdurulan proje, 10 yılı aşkın süre boyunca "uzaktan izleyiciler" olarak bilinen bu kadınlar ve erkekler, kaçırılan rehinelerin yerlerinin tespit edilmesinden ABD içindeki kaçak suçluların izin sürülmesine kadar geniş bir yelpazede kullanıldı.

Yıldız Geçidi'nin projesi, 2017 yılında gizliliği kaldırılan "Mars Keşfi 22 Mayıs 1984" projesi sebebiyle sona erdi.