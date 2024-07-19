Canlı yayında akılalmaz anlar… Yemek yerken kendisini izleyenlerin gözleri önünde öldü!

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Çinli yayıncı Pan Xiaoting, aşırı miktarda yemek yeme meydan okumalarıyla tanınmış, sayısız takipçi elde etmişti.

Mukbang denen bu akım Uzak Doğu’da, özellikle Güney Kore’de 2010’lardan sonra başlamış, dünyaya yayılarak çok ilgi çeken bir fenomen haline gelmişti.

CANLI YAYINDA YEMEK YERKEN ÖLDÜ!

24 yaşındaki Pan Xiaoting, canlı yayının ortasındayken kamera karşısında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yerel medya kaynaklarına göre, Çinli yayıncı Pan Xiaoting 14 Temmuz'da bir canlı yayın sırasında aniden hayatını kaybetti.

Xiaoting’in ölüm nedeninin aşırı yemek olduğu belirlendi. Otopsi sonuçlarına göre ünlü yayıncının karnında ciddi deformasyon vardı ve midesi de sindirilememiş yiyeceklerle doluydu!

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Genç kadın canlı yayınlarında Mukbang adı verilen bu akım gereği aşırı yeme meydan okumaları (extreme eating challenge) yapıyordu. Bu yayınların günde 10 saat devam ettiği ve Pan Xiaoting’in bu süre boyunca hiç durmadan yemek yediği yayınları vardı.





HER ÖĞÜNDE 10 KİLO YEMEK

Her öğünde toplamda 10 kg yemek yeme hedefiyle yayın yapan kadının menüsünde çok alışılmadık tuhaf yiyecekler de oluyordu.

Pan Xiaoting’in ölmeden önce de aşırı bir Mukbang mücadelesine giriştiği, her gün hiç ara vermeden 10 saatten fazla bir süre boyunca çok fazla yemek yemeye karar verdiği bildirildi.

Mukbang, kişilerin büyük miktarda yemek yerken izleyicilerle etkileşime girdiği çevrimiçi yayınlara verilen isim. 2010 yılında Güney Kore'de popüler olan mukbang, zamanla dünya çapında trend haline geldi. Mukbang yapan sunucu kameranın önünde pizzadan erişteye kadar çeşitli yemekleri çok büyük porsiyonlarda, normalde bir kişinin tek seferde yiyemeyeceği kadar çok tüketir. Çoğunlukla canlı olan bu videolar kimi zaman önceden kayıtlar şeklinde de YouTube ve Twitch gibi platformlarda yayınlanıyor. Mukbang kelimesi Korece yeme anlamına gelen “meokbang” ve yayın anlamına gelen “bangsong” kelimelerinin birleşimiyle bulundu.

Pan Xiaoting'in daha önce de aşırı yemekten kaynaklanan mide kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ancak hastaneden taburcu olduktan bir gün sonra aşırı yemeye devam ettiği ortaya çıktı.