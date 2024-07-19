×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERSıra Dışı Haberleri

Canlı yayında akılalmaz anlar… Yemek yerken kendisini izleyenlerin gözleri önünde öldü!

Güncelleme Tarihi:

#Mukbang#Pan Xiaoting#Çin
Canlı yayında akılalmaz anlar… Yemek yerken kendisini izleyenlerin gözleri önünde öldü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 13:50

Yaptığı canlı yayınlarda aşırı miktarlarda yemek yemesiyle ünlenen Çinli internet fenomeninin başına gelenler kan dondurdu. Pan Xiaoting adlı kadın canlı yayında yemek yerken kendisini izleyenlerin önünde öldü.

Haberin Devamı

Çinli yayıncı Pan Xiaoting, aşırı miktarda yemek yeme meydan okumalarıyla tanınmış, sayısız takipçi elde etmişti.

Mukbang denen bu akım Uzak Doğu’da, özellikle Güney Kore’de 2010’lardan sonra başlamış, dünyaya yayılarak çok ilgi çeken bir fenomen haline gelmişti.

CANLI YAYINDA YEMEK YERKEN ÖLDÜ!

24 yaşındaki Pan Xiaoting, canlı yayının ortasındayken kamera karşısında trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yerel medya kaynaklarına göre, Çinli yayıncı Pan Xiaoting 14 Temmuz'da bir canlı yayın sırasında aniden hayatını kaybetti.

Canlı yayında akılalmaz anlar… Yemek yerken kendisini izleyenlerin gözleri önünde öldü

Xiaoting’in ölüm nedeninin aşırı yemek olduğu belirlendi. Otopsi sonuçlarına göre ünlü yayıncının karnında ciddi deformasyon vardı ve midesi de sindirilememiş yiyeceklerle doluydu!

Haberin Devamı

Genç kadın canlı yayınlarında Mukbang adı verilen bu akım gereği aşırı yeme meydan okumaları (extreme eating challenge) yapıyordu. Bu yayınların günde 10 saat devam ettiği ve Pan Xiaoting’in bu süre boyunca hiç durmadan yemek yediği yayınları vardı.

Canlı yayında akılalmaz anlar… Yemek yerken kendisini izleyenlerin gözleri önünde öldü

HER ÖĞÜNDE 10 KİLO YEMEK

Her öğünde toplamda 10 kg yemek yeme hedefiyle yayın yapan kadının menüsünde çok alışılmadık tuhaf yiyecekler de oluyordu.

Pan Xiaoting’in ölmeden önce de aşırı bir Mukbang mücadelesine giriştiği, her gün hiç ara vermeden 10 saatten fazla bir süre boyunca çok fazla yemek yemeye karar verdiği bildirildi.

Canlı yayında akılalmaz anlar… Yemek yerken kendisini izleyenlerin gözleri önünde öldü

Mukbang, kişilerin büyük miktarda yemek yerken izleyicilerle etkileşime girdiği çevrimiçi yayınlara verilen isim. 2010 yılında Güney Kore'de popüler olan mukbang, zamanla dünya çapında trend haline geldi. Mukbang yapan sunucu kameranın önünde pizzadan erişteye kadar çeşitli yemekleri çok büyük porsiyonlarda, normalde bir kişinin tek seferde yiyemeyeceği kadar çok tüketir. Çoğunlukla canlı olan bu videolar kimi zaman önceden kayıtlar şeklinde de YouTube ve Twitch gibi platformlarda yayınlanıyor. Mukbang kelimesi Korece yeme anlamına gelen “meokbang” ve yayın anlamına gelen “bangsong” kelimelerinin birleşimiyle bulundu.

Pan Xiaoting'in daha önce de aşırı yemekten kaynaklanan mide kanaması nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ancak hastaneden taburcu olduktan bir gün sonra aşırı yemeye devam ettiği ortaya çıktı.

Gözden Kaçmasın9 aylık hamile kadın pusu kurup bekledi Kocasını sevgilisi ile yakaladı: Ben karısıyım, sen kimsin9 aylık hamile kadın pusu kurup bekledi! Kocasını sevgilisi ile yakaladı: 'Ben karısıyım, sen kimsin?'Haberi görüntüle
Gözden KaçmasınSon dakika haberi: Microsoft 365 çöktü Denizbank ve THYden açıklama.. Bankacılık işlemleri, uçuşlar ve televizyon yayınlarında büyük aksamalar yaşanıyor...Son dakika haberi: Microsoft 365 çöktü! Denizbank ve THY'den açıklama.. Bankacılık işlemleri, uçuşlar ve televizyon yayınlarında büyük aksamalar yaşanıyor...Haberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mukbang#Pan Xiaoting#Çin

BAKMADAN GEÇME!