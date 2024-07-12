Birkaç gün önce Covid’e yakalandığını öğrenmişti… Doktorlar ‘ilk kez görüyoruz’ dedi…  Geçmeyen öksürük krizinin ardından bağırsakları dışarı fırladı!

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Covid hastası olduğu açıklanan bir kadın, bağırsaklarının karnından dışarı fırlamasına neden olacak kadar güçlü bir öksürük nöbeti geçirdi.

Chicago'daki Illinois Üniversitesi'nden doktorlar bu hikayeyi tıbbi bir vaka raporunda sunarak ve bunun türünün ilk örneği olduğunu söylediler.

Karnında daha önce geçirdiği operasyondan kalma bir ameliyat izi bulunan 52 yaşındaki kadın, olaydan birkaç gün önce koronavirüsle enfekte olmuştu.

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜK KRİZİNİN ARDINDAN BAĞIRSAKLARI KARNINDAN DIŞARI FIRLADI!

Çok şiddetli bir şekilde öksürmeye başlayan kadının bu öksürük krizinin şiddetiyle eski ameliyat dikişinin yırtıldığı ve “spontane abdominal eviserasyon” (kişinin iç organlarının ya da dokularının dışarı fırlaması) geçirdiği ortaya çıktı.

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Doktorlar acilen hastaneye kaldırılan kadının bağırsaklarının bir kısmının karnının sol alt tarafından dışarı fırladığını gördü.

Doktorlar raporda, kadının ilk olarak 13 yıl önce karnından bir fıtık ameliyatı geçirdiğini belirttiler.

Korkunç olaydan beş gün önce Covid'e yakalandığı belirtilen kadın sürekli olarak öksürük nöbetleri geçiriyordu. Bu nöbetlerin sonucunda karın bölgesi çok zorlanan kadının bağırsakları şiddetli baskı yüzünden açılan eski ameliyat dikişinin olduğu yerden dışarı fırladı.

Kadın daha sonra ameliyathaneye alındı ve doktorlar bağırsağı inceleyip yıkadıktan sonra tekrar vücudunun içine yerleştirdiler.

Ayrıca açıkta kalan bağırsağın enfeksiyon kapmasını önlemek için antibiyotik tedavisi uygulandı.



HASTANEDE DOKTORLAR HAYATA DÖNDÜRDÜ

Yarayı tekrar kapatmak için cerrahlar, kadının karın yağının, dokusunun ve cildinin birden fazla katmanı üzerinde, vücuttaki yüksek gerilime dayanabilen çok güçlü bir dikiş tekniği de dahil olmak üzere çeşitli dikişler kullandılar.

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Doktorlar kadının son durumu hakkında daha fazla ayrıntı vermezken hastaneye geldikten sonra kalbi duran kadının acil müdahaleyle yeniden hayata döndürüldüğünün altı çizildi.

Yazarlar bu komplikasyonun nadir görüldüğünü belirtirken, doktorların ameliyat yapmadan önce hastanın Covid durumunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini söyledi.

Benzer bir vaka kısa bir süre önce 63 yaşındaki bir erkek hastada görüldü... Aynı anda öksüren ve hapşuran adamın da benzer şekilde bağırsakları dışarı fırladı

BİRKAÇ AY ÖNCE BENZER BİR DURUM DAHA MANŞETLERE TAŞINMIŞTI

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki bir adam karısı ile kahvaltı yaparken aynı anda hem öksürüp hem de hapşırınca aynı şekilde bağırsakları dışarı fırlamıştı.

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Olay yerine gelen sağlık görevlileri adamın karnındaki yaklaşık 7.5 santimlik yırtıktan bağırsaklarının dışarı çıktığını doğruladı.

Doktorlar zorlu bir operasyonun ardından adamın bağırsaklarını tekrardan vücuduna yerleştirmeyi başardı. 6 gün boyunca hastanede kalan adam daha sonra evine gönderildi ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı.

Sıra dışı olay ABD'li tıp dergisi 'American Journal of Medical Case Reports'a konu olmuştu.

KARIN VE PELVİS AMELİYATI GEÇİRENLER NADİR DE OLSA RİSK ALTINDA

Vaka raporuna göre, ismi açıklanmayan 63 yaşındaki adam yaşadığı korkunç olaydan 2 hafta önce karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Adam aynı anda hem öksürüp hem de hapşırdığında ameliyat bölgesi yeniden açılmış ve iç organlar dışarı çıkmıştı.

Doktorlar özellikle karın ya da pelvik bölgeden ameliyat geçirenlerin nadir de olsa risk altında olduğu konusunda uyarı yaptılar... Ancak vakalarda genelde ameliyatlar yeni yapılmışken ölümden dönen kadının 13 yıl önce ameliyat olmuş olması dikkat çekti

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Ameliyat sonrası nadir olarak görülen ve 'Disembowelment' olarak da bilinen bu durum, karın ve pelvis ameliyatı geçiren her 100 kişiden üçünde görülüyor ancak uzmanlara göre yaşlı hastalar daha çok risk altında.

52 yaşındaki kadının karın bölgesinden geçirdiği ameliyatın üzerinden 13 yıl geçmiş olması ise alışılmadık bir durum olarak değerlendirildi.