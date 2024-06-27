Bilim kurgu filmleri gerçek mi oluyor? Geleceğin hapishanesi… Yapay zeka suç işleyenleri kurbanının ‘acısının içine’ hapsedecek!

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Geleceğin hapishanesi aslında suçluları demir parmaklıklar arkasında değil kendi zihinlerinin içinde hapsetmeyi amaçlıyor.

Cognify adı verilen tasarım, bir kişinin işlediği suçun sentetik yani yapay olarak oluşturulmuş anılarını beynine yerleştirecek, ancak kurbanın bakış açısını gösterecek.

Yani suçlu kişi işlediği suçu kurbanının gözünden görecek.

SUÇLUYU KENDİ ZİHNİNE HAPSETMEK...

Sistem, suçun yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntülerini gösteren VR (sanal gerçeklik) benzeri bir cihaz takılarak ve bazı bireylerin kendi başına oluşturamadıkları pişmanlık ya da vicdan azabı gibi duyguları tetikleyen bir beyin implantıyla bir arada çalışacak.

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Moleküler biyolog Hashem Al-Ghaili tarafından geliştirilen konsept, bu suç anılarını kalıcı hale getirerek bir terapi seansının uzun vadeli etkilerini sağlamayı amaçlıyor.

ABD'de şu anda 1,7 milyondan fazla insan hapishanelerde. Yetkililer uzun zamandır hapishanenin suçluları gelecekteki suçlardan caydırdığını söylese de, 2021'de yapılan 100'den fazla araştırma hapishanenin insanların yeniden suç işlemesini engellemediğini ortaya koydu.

Bunu göz önünde bulunduran Al-Ghaili, suçluların geçmişlerinden ders almalarına yardımcı olacağını iddia ettiği bir tür ‘gelecek hapishanesi’ tasarlamış.

YAPAY ANILAR BEYNE YERLEŞTİRİLECEK: SUÇLU, SEBEP OLDUKLARINI KURBANININ GÖZÜNDEN GÖRECEK

Sistemi anlatan videosunda Hashem Al-Ghaili "Cognify bir gün yapay anılar yaratabilir ve bunları doğrudan mahkûmun beynine yerleştirebilir" diyor.

SUÇLULAR BİRKAÇ DAKİKAYI YILLAR GİBİ YAŞAYACAK

“Bu karmaşık, canlı ve gerçeğe yakın anılar yapay zeka tarafından üretilen içerik kullanılarak gerçek zamanlı olarak yaratılır” diyen Al-Ghaili rehabilitasyonun birkaç dakika sürecek olsa da, suçluya yıllar gibi geleceğinin altını çiziyor.

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Cognify, suçlunun zihninde zamanın gerçek hayattakinden farklı olarak daha yavaş geçmesine ve böylece de kişinin yıllarca sürecek bir deneyim yaşamasına neden olacaktır.

Sistemde işledikleri suçun ciddiyetine ve aldıkları cezaya bağlı olarak oluşturulacak anılar her bir suçlunun rehabilitasyon ihtiyaçlarına göre uyarlanabilecek.

Cognify’da mahkumlar, sinir ağlarının ayrıntılı bir haritasını oluşturan yüksek çözünürlüklü beyin taramasından geçiriliyor. Harita, Cognify cihazının hafıza, muhakeme ve mantıksal düşünmeden sorumlu belirli beyin bölgelerini hedef almasını sağlıyor.

AİLE İÇİ ŞİDDET, NEFRET SUÇLARI, AYRIMCILIK VE DAHA FAZLASI

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Cihaz, mahkuma aile içi şiddet, nefret suçları ve ayrımcılık zimmete para geçirme, içeriden bilgi ticareti, hırsızlık ve dolandırıcılığı içerebilen suçlarının yapay zeka tarafından oluşturulmuş anılarını göstererek çalışmaya başlıyor.

Teknoloji, görsel efektlerin yanı sıra, suçlunun kurbanının çektiği acı ve ıstırabı hissetmesini sağlayarak fiziksel bir tepkiyi de harekete geçirebilir.

Videoda “Bazı anılar sonuçları ve travmayı tetiklemek üzere tasarlanmıştır” deniyor.

Bu tür anılar, kurbanın ailesinin yaşadığı keder ya da kurbanın maruz kaldığı fiziksel ve duygusal travma gibi şiddet eylemlerinin uzun vadeli sonuçlarını simüle edebilir.

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Al-Ghaii'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanan altı dakika 22 saniyelik klip, duvara dayalı 19 kapsülün bulunduğu beyaz bir odanın görüntüsüyle başlıyor.

Kapsüller açıldığında, her birinin içinde duran, başlarının üzerinde Cognify cihazı, gözlerinin üzerinde bir ekran ve kulaklarının üzerinde kulaklıklar takan ve yapay zeka tarafından üretilen anılara dalmış gibi görünen adamlar görülüyor.

DEVRİM YARATACAK İDDİASI

Mahkumlar işledikleri suçların canlı anılarına katlanırken, merkezi bir bilgisayar da insanları bu tür suçları işlemeye iten şeyin ne olduğunu anlamak için veri topluyor.

Ancak videoda Cognify'ın 'hassas mahkum bilgileri ve rehabilitasyon verileri için şifreli depolama özelliğine sahip olacağı' belirtiliyor.

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Tasarımcısı "Cognify konsepti, uzun süreli hapsetme ihtiyacını ve buna bağlı maliyetleri önemli ölçüde azaltarak ceza adaleti sisteminde devrim yaratabilir" iddiasında bulunuyor.