×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERSıra Dışı Haberleri

Bilim insanlarından müjde: Kendi kendini onaran 'canlı beton' üretildi!

Güncelleme Tarihi:

#Beton#Canlı Beton#Bilim
Bilim insanlarından müjde: Kendi kendini onaran canlı beton üretildi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 02, 2025 11:02

Yıkılmaz sanıyoruz ama aslında oldukça kırılgan... Beton, inşaat dünyasının vazgeçilmezi olsa da en büyük zaafı çatlamaya çok meyilli olması. Malzeme bilimciler yıllardır bu soruna çözüm arıyor. Artık o çözüm çok daha gerçekçi bir hale geldi.

Haberin Devamı

ABD’li araştırmacılar, çatlakları kendiliğinden kapatabilen “canlı beton” geliştirdi. Texas A&M Üniversitesi'nden makine mühendisi Congrui Grace Jin liderliğindeki ekip, bakteriler yerine bu kez suni liken kullandı.

Daha önceki çalışmalarda betonun içine yerleştirilen bakteriler sayesinde kendini onaran betonlar üretildi. Ancak büyük bir sorun vardı: Bu bakteriler çalışmaya devam etsin diye dışarıdan besin verilmesi gerekiyordu. Yani biri gelip “bakteri mamasını” çatlağa sıkmazsa sistem işlemiyordu.

Science Alert'ün haberine göre, yeni yöntem bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor. Çünkü araştırmacılar, doğal ortamda simbiyotik (karşılıklı fayda sağlayan) yaşayan iki canlıyı yapay olarak bir araya getirdi: Mantar ve siyanobakteri.

Gözden KaçmasınBilim insanları özel bir sistem geliştirdi: Güneş ilk kez bu kadar net görüntülendiBilim insanları özel bir sistem geliştirdi: Güneş ilk kez bu kadar net görüntülendi!Haberi görüntüle

Bu iki canlı birlikte çalışarak, betondaki çatlakları kapatan kalsiyum karbonat üretimini sağlıyor. Yani beton, kendi kendini tamir edebiliyor.

Haberin Devamı

LİKEN NE YAPIYOR?

Sistem şöyle işliyor:

Siyanobakteri, havadan karbondioksit ve azot topluyor,

Mantar ise iyonize kalsiyumu çekiyor ve kalsiyum karbonat oluşumunu tetikliyor.

Bu da yumurta kabuğunun, mercanın ve deniz kabuklarının ana maddesi olan kalsiyum karbonat sayesinde çatlağın içini dolduruyor ve yayılmasını engelliyor.

Üstelik bu sistem, antik Roma döneminde kullanılan ve zamanla kendini onarabilen beton teknolojisine de benzerlik gösteriyor.

Gözden KaçmasınHavadan benzin üretmek gerçek mi olduHavadan benzin üretmek gerçek mi oldu?Haberi görüntüle

UZUN ÖMÜRLÜ, ZAHMETSİZ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR

Araştırma ekibi, bu suni likenin insan müdahalesine gerek duymadan, kendi başına çalıştığını belirtti. Texas A&M Üniversitesi'nden Jin, "Mevcut sistemlerin hiçbirinde tam anlamıyla kendi kendine çalışan bir yapı yoktu. Bu sistem, kendi kendine yetiyor ve dışarıdan besin istemiyor" dedi.

İlk testler laboratuvar ortamında başarıyla gerçekleşti. Şimdi sırada, halihazırda çatlamış betonlarda nasıl çalıştığını görmek var. Eğer başarılı olursa, bu teknoloji gelecekte köprülerden otoyollara, binalardan barajlara kadar her yerde kullanılabilir.

Araştırmanın ilk yazarı Nebraska-Lincoln Üniversitesi’nden Nisha Rokaya. Ekip bulgularını bilimsel bir dergide yayımladı ve şimdiden büyük ses getirdi.

Gözden KaçmasınBir benzeri daha yok: Ölüm Nehrindeki toplu mezarın 72 milyon yıllık gizemi İnsanın ağzı açık kalıyorBir benzeri daha yok: Ölüm Nehri'ndeki toplu mezarın 72 milyon yıllık gizemi! 'İnsanın ağzı açık kalıyor'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Beton#Canlı Beton#Bilim

BAKMADAN GEÇME!