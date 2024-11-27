Bilim insanlarından ilginç keşif: Psikopatları belirlemenin en önemli işareti

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Avustralya'daki araştırmacılar, yaptıkları yeni bir çalışma ile bir kişinin psikopat olabileceğini gösteren önemli bir işareti tespit etti.

Daily Mail'de yer alan habere göre araştırmacılar, İngiltere'de ikamet eden 18 ila 40 yaş arasındaki 236 gönüllü katılımcının gözlerini izleme deneyi gerçekleştirdi.

Deneyde, psikopat olma eğilimi puanlandı. Puanı yüksek çıkan kişilerin ortak özelliği, odaklarını toplamakta güçlük çekmesi oldu. Büyük resmi görmekte daha iyi olan yüksek puanlı kişilerin, ince ayrıntıları fark etmekte kötü oldukları ortaya çıktı.

Sosyal bir ortamda psikopatların, ince ayrıntılara olan ilgilerini hızla kaybettikleri vurgulandı. Psikopati, anti-sosyal davranışlar, aşırı empati ya da pişmanlık eksikliği gibi karakterize kişilik bozukluklarının, nüfusun yaklaşık yüzde birini etkilediği ifade edildi.

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ANTİ-SOSYALLİK, BENMERKEZCİLİK VE DUYGUSUZLUK

Avustralya başkenti Canberra'daki Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden iki psikolog Stephanie C. Goodhew ve Mark Edwards, yaptıkları çalışmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Anti-sosyallik, benmerkezcilik ve duygusuzluk olarak belirttikleri üç psikopati özelliğine odaklanan Goodhew ve Edwards, “Psikopatik kişilik özelliklerinin benmerkezcilik, duygusuzluk, dürtüsellik ve anti-sosyal davranış dahil olmak üzere birçok boyutu vardır” dedi.

Stephanie C. Goodhew ve Mark Edwards, "Sonuçlarımız, daha yüksek düzeyde dürtüsellik ve anti-sosyal davranış sergileyen kişilerin dikkat odaklarını düzenlemekte güçlük çektiklerini göstermektedir. Genel olarak psikopat olarak tanımlanan kişiler anti-sosyal davranışlar, yalancılık, sorumsuzluk, benmerkezcilik, duygusuzluk ve pişmanlık ya da empati eksikliği gibi özellikler gösterdiler" şeklinde konuştu.

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NAVON TESTİ YAPILDI

Deneyde, çok sayıda küçük "E" harfinin birleşerek büyük "T" harfini oluşturan Navon testi yapıldı. Navon testi gösterilen katılımcılara, ilk önce hangi harfi gördükleri soruldu.

Dikkat genişliğini belirlemek için yapılan testte, büyük "T" harfini görenlerin geniş bir dikkat aralığına sahip olduğu ifade edildi. Küçük "E" harfini görenlerin ise, dar bir dikkat genişliğine sahip olduğu belirtildi.

Hız ve doğruluk puanlaması yapılan testte, anti-sosyal kişilik bozukluğu yaşayan kişilerin dikkatlerini daha hızlı genişlettiğine ilişkin kanıtlar keşfedildi.