Bilim insanlarından çılgın proje... 6 bin km mesafeyi 1 saate düşürecek... Sesten yaklaşık 6 kat hızlı...

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ABD merkezli havacılık şirketi Venus Aerospace, normalde 7 saat süren New York ve Londra arasındaki uçuşu 1 saate indirmek için çalışmalara başladı.

New York Post'ta yer alan habere göre Venus Aerospace şirketi için çalışan bilim insanları, ses hızının yaklaşık altı katına çıkabilecek ve çok daha yüksek irtifalara ulaşabilecek hipersonik bir jet geliştirmek için araştırmalar yapıyor.

Yaklaşık 5 bin 600 kilometrelik mesafeyi 1 saate indirmesi planlanan hipersonik jetin adının Stargazer olduğu belirtildi.

Projenın hayata geçmesi halinde Stargazer, İngiltere ve Fransız ortak yapımı Concord'un yaklaşık 3 kat, NASA'nın "Concorde'un oğlu" lakaplı yeni uçağından ise beş kat hızlı olacak.

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Stargazer ile seyahet eden yolcular, sadece hızlı uçmakla kalmayacak, aynı zamanda 110 bin fit yükseliğe çıkarak Dünya'nın yuvarlak olduğuna tanık olabilecek.

Son uçuşunu 26 Kasım 2003'de gerçekleştiren Concorde, 2 Mart 1969'da üretildi. 20 yıldan fazla bir süre önce emekliye ayrılan Concorde, en fazla 60 bin fitlik irtifada uçtu.

DEVRİM NİTELİĞİNDEKİ MOTORU TANITILDI

Projenin geliştirilmesi için 33 milyon dolar yatırım toplanırken uçağın hipersonik hıza ulaşabilmesi için geliştirilen Venus Detonation Ramjet 2,000 lb (VDR2) motoru Arkansas'ta düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.

Projenin planları arasında, jet motoru kullanarak havalanacak uçağın uygun yüksekliğe ulaştığında VDR2 motoruna geçiş yapması yer aldı. VDR2 motorunun saatte 7 bin 402 km hıza yani ses hızının yaklaşık 6 katına ulaşması bekleniyor.

VDR2 motoru aynı zamanda yüksek hızlı İHA'larda da kullanılması planandı ve küçük boyutlu bir İHA'da yapılan testi başarıyla geçti.

Venus Aerospace'in kurucu ortağı Dr. Andrew Duggleby, “Bu motor sayesinde hipersonik ekonomi gerçeğe dönüşecektir” dedi.