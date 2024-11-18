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Bilim insanları uyardı: Zaman doldu... 'Her yıl 250 bin kişi ölebilir'

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#İklim Değişikliği#Bilim İnsanları#Uyarı
Bilim insanları uyardı: Zaman doldu... Her yıl 250 bin kişi ölebilir
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2024 17:48

Bilim insanları, COP29 Zirvesi sonrası küresel ısınma konusunda kritik uyarılar yaptı. Uzmanlar, emisyonlardaki artışın 2030-2050 yılları arasında iki derecelik ısı artışına yol açabileceğini ve bunun küresel felakete neden olabileceğini belirtti.

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Bilim insanları, dünya liderlerinin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir araya gelerek gerçekleştirdiği COP29 Zirve'sinin ardından uyarıda bulundu.

Küresel ısınmanın önüne geçmek isteyen dünya liderleri, gezegeni kurtarmak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için planlar oluştururken uyarıda bulunan bilim insanları, "zaman doldu" ifadesinde bulundu.

Bilim insanları uyardı: Zaman doldu... Her yıl 250 bin kişi ölebilir

Yok oluş felaketinin kapısına geldiğimizi belirten bilim insanları, öne sürdükleri iki derecelik ısı artışının geri döndürülemez boyutta olacağını vurguladı.

"HER YIL 250 BİN KİŞİ ÖLEBİLİR"

DailyStar'da yer alan habere göre, artık çok geç olduğunu iddia eden bir iklim uzmanı, emisyonlardaki hızlı artışın en az 1.5 derecelik ısı artışına sebep olacağını söyledi.

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İklim uzmanı, "Bilim insanları, COP29 Zirvesi'nin, emisyon kısıtlamalarını düzenlemek için son şans olduğunu açıklarken gözyaşlarını tutuyorlar" dedi.

Bilim insanları, 2020'li yıllarda 1.5 derecelik ısı artışından kaçınamayacağımızı açıklarken "Zaman doldu" diyen iklim uzmanı, 2030 ila 2050 yılları arasında iki dereceye ulaşacağımızı iddia etti.

Bilim insanları uyardı: Zaman doldu... Her yıl 250 bin kişi ölebilir

İklim konusunda uzman kişiler, böyle bir ısı artışı yaşanması halinde ekinlerin yetişmeyeceği, hayvanların öleceği ve dünya çapında çok sayıda ölüm yaşanacağı uyarısında bulundu.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2014 yılında yayınlanan raporuna göre, iklim değişikliği sebebiyle 2030'dan 2050'ye kadar her yıl 250 bin kişi ölebilir" açıklaması yaptı.

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#İklim Değişikliği#Bilim İnsanları#Uyarı

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