Bilim insanları, evrenin yok olacağı tarihi açıkladı! 'Korktuğumuzdan daha erken'

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Hollanda'nın Nijmegen şehrindeki Radboud Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, evrenin sonunun ne zaman meydana geleceğini açıkladı.

Araştırmacılar, evrenin bir önceki tahminden trilyonlarca kat daha hızlı yok olabileceğini 'Korktuğumuzdan daha erken' ifadesiyle belirtti.

Kozmoloji ve Astropartikül Fiziği Dergisi'nde (JCAP) yayınlanmaya hazırlanan makaleye göre, araştırmacılar evrendeki tüm yıldızların bir kentivigintilyon (10^78 yani 1’den sonra 78 sıfır gelecek şekilde) yıl içinde karanlığa gömüleceğini belirledi.

Makalenin baş araştırmacısı Heino Falcke ve ekibi, daha önceki hesaplamalarda evrenin yok olmasına ilişkin yapılan hesaplamalara dahil edilmeyen Hawking radyasyonu teorisini kendi araştırmalarına ekledi.

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Falcke, araştırmalarına ilişkin "Neyse ki hala çok uzakta ancak evrenin nihai sonu tahmin edilenden çok daha erken geliyor" ifadesini kullandı.

HAWKİNG RADYASYONU NEDİR?

1975 yılında ünlü fizikçi Stephen Hawking tarafından öne sürülen Hawking radyasyonu teorisi, evrendeki kara deliklerin radyasyon yayabileceğini ve zamanla kütle kaybederek buharlaşabileceğini öne sürdü.

Teoriye göre, kütle kaybeden kara deliklerden kopan parçacıklar, kara deliğin içine çekilmek yerine uzaklaşarak onu yavaş yavaş bozmakta.

KARA DELİK NASIL OLUŞUR?

Dünyadaki yaşamın kaynağı olan Güneş gibi büyük ve küçük yıldızlar, enerjileri tükendikten sonra süpernova patlamalarıyla ölü yıldızlara dönüşür.

Bu ölü yıldızlardan büyük olanlara nötron yıldızları denirken, Güneş gibi daha küçük olanlara beyaz cüceler denir.

Bu ölü yıldızlar, uzun süre evrende kara delikler olarak varlıklarını sürdürür ve güçlü çekim kuvveti oluşturur.

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Bilim insanlarına göre, son ölü yıldız yok olduğunda evrenin de sonu gelmiş olacak.