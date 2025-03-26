Bilim insanları açıkladı: İlişkinin bittiği an!

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Almanya'daki Gutenberg Üniversitesi'nden uzmanlar, bir ilişkinin artık kurtarılamayacak hale geldiği kritik anı belirleyen çarpıcı bir araştırma yayınladı.

11.295 kişinin ilişki verilerini inceleyen bilim insanları, ayrılığın aslında 7-28 ay önceden belli olduğunu ortaya koydu.

Almanya, Avustralya, İngiltere ve Hollanda'da yürütülen araştırmaya göre, ilişkilerin sona yaklaştığının en önemli göstergesi romantizmin yavaş yavaş azalması.

Uzmanlar, bu süreçte çiftlerden birinin bilinçaltında "köprüleri attığını" ve ilişkiye olan inancını kaybettiğini belirtti.

HALA ŞANS VAR!

Araştırmanın başyazarı Profesör Janina Bühler, "istasyon aşaması" adını verdikleri bu dönemde ilişkiyi kurtarmanın hala mümkün olduğunu söyledi.

Ancak bu kritik evrede zamanın çok önemli olduğu vurgulayan Bühler, "Romantizm azalmaya başladığında hemen harekete geçmek gerekiyor" uyarısında bulundu.

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İLİŞKİNİZ TEHLİKEDE Mİ?

Uzmanlar, ilişkilerin sona erdiğini gösteren başlıca işaretleri şöyle sıralıyor:

Partnerler arasındaki duygusal bağın giderek zayıflaması

Tartışmaların çözümsüz kalması ve iletişimin kopması

Eşlerden birinin artık çaba göstermemesi

Mutsuzluğun sözlerden çok davranışlarla belli olması

AYRILIK KAÇINILMAZ MI?

Araştırmaya göre çoğu insan ayrılığı rastgele bir nedene bağlasa da, aslında belirtiler çok önceden ortaya çıkıyor. Bühler, "Partnerlerden biri bu gerçeği fark ederse, süreç daha da hızlanıyor" dedi.

Journal of Personality and Social Psychology dergisinde yayınlanan araştırma, ilişkilerin kurtarılabilmesi için erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Uzmanlar, ilişkilerdeki bu kritik dönemeçte çift terapisi gibi profesyonel destek almanın faydalı olabileceğini belirtti.