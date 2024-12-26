Bilim insanı uyardı: Mikroldalgadaki tehlike... 'Asla ama asla yemeyin'

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Pek çok yemeği kısa sürede ısıtarak yenilebilir hale getiren mikrodalga fırınların, mutfakta hayatımızı kolaylaştırmasının yanı sıra tehlikeli bir yanı olduğu ortaya çıktı.

Dünyanın önde gelen bilim insanları, plastik kapta mikrodalga fırınlara yerleştirilen ve ısıtılan ürünlerin sağlığı tehdit ettiği konusunda uyardı.

Dr. Shanna Swan, vücuttaki üreme hormonlarına ve dolayısıyla üreme sağlığına zarar veren maddeler nedeniyle plastik kaplardaki yiyecekleri mikroldalga fırınlarda ısıtılmaması çağrısı yaptı.

Plastik kaplardaki kimyasalların gıdalara sızma riski bulunduğunu belirten Dr. Swan, mikrodalga fırının yaydığı ısı nedeniyle kimyasalların plastikten çözülebileceğini ve bu plastiklerin arasında Bisfenol A (BPA) ve Ftalat olabileceğini vurguladı.

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Dr. Swan, "Plastiği asla mikrodalgaya koymayın ve mikrodalgaya plastik kaplarda konularak ısıtılmış yiyecekleri asla ama asla yemeyin" ifadesini kullandı.

Çok sayıda çalışma Dr. Swan'ın uyarısını desteklerken, bu çalışmalarda BPA ve Ftalat gibi kimyasalların vücuda girmesinin doğurganlıkta sorunlar yaşanmasıyla ilişkilendirildi.

Dr. Swan gibi alanında uzman bilim insanları, bu kimyasalların erkeklerde sperm sayısını ve sperm kalitesini düşürmek gibi üreme sağlığı üzerindeki etkileri konusunda giderek daha fazla endişe duyduklarını belirtti.

New York'taki Icahn Tıp Fakültesi'nde görev yapan Dr. Swan, güneşli bir günde arabada plastik bir şişe su bırakmanın da benzer etkilere sahip olabileceğini söyledi.

Dr. Swan, "Bu kimyasalların yiyeceklerine karışmış en kötü hali, ısıtılmış ortamda gerçekleşmiş olanıdır. Bu kimyasalları ve yiyeceklerinizi karıştırmak istemezsiniz" dedi.

Dr. Swan, başka bir Ftalat kaynağı olan pestisitlerde kaçınmak için "Eğer maddi imkanınız varsa organik yiyecekler satın alın" tavsiyesinde bulundu.

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BPA VE FTALAT NEDİR? ZARARLARI NELERDİR?

BPA sentetik organik bir bileşiktir ve özellikle sert plastiklerin içerisinde bulunan bir bileşen olduğunu söylemek mümkündür. Aynı zamanda birçok farklı gıda ile beraber içecek ambalajlarında yer almakta ve kullanılmaktadır.

BPA'nın yanı sıra bisfenol S (BPS) ve bisfenol F (BPF) gibi benzer maddeler de aynı amaçla kullanılmaktadır ve sadece doğurganlık sorunlarıyla değil, aynı zamanda bazı kanser risklerinin artmasıyla da ilişkilendirilmektedir.

BPA'nın, Meme kanseri riski oluşturduğu, insan yumurtasını olgunlaştırdığı için adet düzensizliği yarattığı, kadınlarda kalp hastalığı riskini arttırdığı, erkeklerde sperm kalitesini düşürdüğü, kanser hastalarında kemoterapinin etkisini düşürdüğü ve astım hastalığına yakalanma riskini arttırdığı gözlenlenmiştir.

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Plastiklerde esneklik oluşturmak için kullanılan Ftalat ise, kansorejen bir maddedir. Sudaki çözünürlüğü düşük ancak yağdaki çözünürlüğü yüksek olan Ftalatın, özellikle de erkeklerdeki testesteron seviyesini düşürdüğü tespit edilmiştir.