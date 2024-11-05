Bilim dünyasından bir ilk: Klonlanmış gelincik doğum yaptı

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ABD'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve klonlanan kara ayaklı gelincik, neslini tükenmekten kurtarabilecek bir doğum gerçekleştirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre, başarıyla çiftleştirilen Antonio adındaki gelincik, 1988 yılında ölen bir gelinciğin genleri kullanılarak klonlandı. Kara ayaklı gelincik, üç yavru doğurarak bilim dünyasında bir ilkin gerçekleşmesine sebep oldu.

1967 yılında nesli tükenme tehlikesi altındaki canlılar listesine eklenen kara ayaklı gelinciğin yavrulamasına ilişkin kıdemli küratör Paul Marinari, "nesli tükenmekte olan türlerin korunmasında önemli bir dönüm noktası" değerlendirmesinde bulundu.

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Anne gelincik, doğumdan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

KLONLAMA NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Kara ayaklı gelinciklerin nesli tükenmek üzereyken, yapılan yenilikçi ve ilham verici çalışmalar sayesinde bu türün korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

1967 yılında tehlike altındaki türler arasında yer alan kara ayaklı gelincikler, 1974 yılı itibariyle doğal ortamda neredeyse yok olmuştu. Ancak, 1980’lerde Wyoming’de yalnızca 130 bireyden oluşan küçük bir popülasyonun bulunmasıyla türün hayatta kalma umutları yeniden yeşermişti.

bilim insanları, Willa adlı bir gelincikten elde edilen genetik dokuları kullanarak somatik hücre klonlamasıyla yeni gelincikler üretti. Ardından, bu değiştirilmiş hücre bir başka kara ayaklı gelinciğe nakledildi ve sonuç olarak klonlanmış gelincik doğdu.