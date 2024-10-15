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Bazalı yatağa sıkıştı feci şekilde can verdi! 'Yüzü maviye dönmüştü, boynunda derin bir çukur vardı'

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#Baza#Yatak#Baza Amortisörü
Bazalı yatağa sıkıştı feci şekilde can verdi Yüzü maviye dönmüştü, boynunda derin bir çukur vardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 11:06

İngiltere'de iki çocuk annesi 39 yaşında bir kadının bazalı yatağındaki arıza nedeni ile feci şekilde can vermesi ülke gündemine oturdu. Adli tıp bir rapor yazarak bakanlara gönderdi ve yataklardaki benzer arızaların ileride de ölümlere neden olabileceğini belirtti.

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İngiltere'nin County Durham bölgesinde yaşayan 39 yaşındaki Helen Davey'in yatağındaki arıza nedeni ile feci şekilde can vermesi ailesini büyük bir kedere sürüklerken, insanların da bazalı yataklarına korku ile yaklaşmasına neden oldu.

KIZI YATAĞIN ALTINA SIKIŞMIŞ BİR ŞEKİLDE BULDU

İki çocuk annesi Helen, 7 Haziran'da kızı Elizabeth tarafından yatağına sıkışmış halde bulundu. Guardian gazetesinde yer alan habere göre,19 yaşındaki genç kız annesinin odasına girdiğinde şoke eden bir manzara ile karşılaştı:

"Yukarı çıktım, annemin yatak odasının kapısı ardına kadar açıktı. Annemi yatağın altına sıkışmış şekilde gördüm, bacakları sanki ayağa kalkmaya çalışıyormuş gibi bükülmüştü. Elimdeki her şeyi bırakıp yatağı kaldırmaya çalıştım ancak yatak önceki gibi yumuşak bir şekilde açılıp kapanmıyordu, bıraktığınız anda sertçe aşağı düşüyordu"

Bazalı yatağa sıkıştı feci şekilde can verdi Yüzü maviye dönmüştü, boynunda derin bir çukur vardı

"YÜZÜ MAVİYE DÖNMÜŞTÜ, BOYNUNDA DERİN BİR ÇUKUR VARDI"

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Elizabeth bir yandan yatağı kaldırıp bir yandan annesini çekip çıkarmaya çalıştı ancak buna gücü yetmiyordu, çünkü yatağın üst kısmı oldukça ağırdı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre ifadesinde, "Ayaklarımdan destek alarak yatağı kaldırıp onu çekip çıkarmayı başardım. Yüz renginin maviye döndüğünü gördüm. Boynunda yatağın çerçevesinden kaynaklanan derin bir çukur vardı. Hiç ses çıkarmadığı için öldüğünden korktum, kalp masajı yapmaya başladım ancak nefes almadığını fark ettim" dedi.

Bazalı yatağa sıkıştı feci şekilde can verdi Yüzü maviye dönmüştü, boynunda derin bir çukur vardı

BAZA AMORTİSÖRLERİNDEN BİRİ ARIZALI ÇIKTI

Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre, olay yerine ambulans çağrıldı ancak sağlık görevlileri kadını kurtaramadı ve Helen olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ve uzman ekip daha sonra evde yaptığı incelemelerde, kadının yatağındaki baza amortisörlerinden birinin arızalı olduğunu keşfetti.

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Gazlı baza amortisörü, piston ve silindir içinde sıkıştırılmış azot gazı ve hidrolik sıvı kullanarak yumuşak ve kontrollü bir açılma-kapanma sağlar. Piston çubuğu yukarı hareket ederken gaz sıkışarak itici kuvvet oluşturur, aşağı hareket ettiğinde ise hidrolik sıvı akışı hareketi yavaşlatır. Bu sayede ani çarpmalar önlenir, sessiz ve uzun ömürlü bir kullanım sunulur.

BAKANLARA UYARI: ÖNLEM ALINMALI, BENZER ÖLÜMLER YAŞANABİLİR

Adli Tıp sorumlusu Jeremy Chipperfield, Helen Davey'in ölümünün raporlara kaza olarak geçtiğini ve önleyici tedbirler alınmazsa gelecekte benzer ölümlerin yaşanabileceği konusunda bakanlara uyarıda bulundu. Chipperfield'ın yazdığı gelecekteki ölümleri önleme raporunda şu ifadelere yer verildi;

“Merhum, yatağın depolama alanının üzerine eğilmişken, yatak platformu beklenmedik bir şekilde aşağı inerek boynunu yan panelin üst yüzeyine sıkıştırmıştır. Kendini kurtaramayan kadın pozisyonel asfiksiden ölmüştür. Yataktaki gazlı amortisörlerden birinin arızalı olduğu belirlenmiştir”

Pozisyonel asfiksi , postüral asfiksi olarak da bilinir, bir kişinin pozisyonunun kişinin yeterli nefes almasını engellediği bir asfiksi türüdür.

HAYAT RİSK OLUŞTURUYOR

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Ticaret ve İşletmelerden Sorumlu Devlet Bakanı ile Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisine gönderilen raporda bu tür yataklarda piston mekanizmalarının arızalanmasının hayati risk oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

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#Baza#Yatak#Baza Amortisörü

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