Bayılıp hastaneye gitti, tam 4 hafta sonra doğum yaptı! ‘Sana MR çekmeden önce hamilelik testi yapalım’

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21 yaşındaki Tawana Musvaburi, kendi anlattığına göre gençliğini yaşıyor, eğleniyor ve henüz bir aile kurmayı düşünmüyordu.

Bir gün bayılıp hastaneye gittiğinde her şeyin değişeceğinden habersizdi.

Hastaneye kaldırıldıktan sonra doktorlar Tawana’ya, MR’dan önce hamilelik testi yapılması gerektiğini söylediler.

Yapılan tetkiklere göre hamileydi, üstelik doğum yapmasına sadece 4 hafta kalmıştı…

BBC'nin Reliable Sauce isimli podcast’ına konuşan Tawana, haberi duyduğunda "panik atak" yaşadığını söylüyor.

Aldığı haber aklını başından almıştı, "Birisinin, ‘evet, hayatını toparlamak için dört haftan var’ dediğini düşünün" diyerek hissettiği endişeyi tarif ediyordu.

Genç kadın doktorların bu tavsiyesini gülünç bularak görmezden geldi.

Doğum kontrolü için deri altına yerleştirilen implant kullanıyordu ve hamile olduğuna dair de hiçbir belirti göstermemişti. Bayıldığı için hastaneye giden Tawana Musvaburi 8 aylık hamile olduğunu öğrendi ve hayatının şokunu yaşadı

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TEST YAPTIRDI, NEGATİF ÇIKTI

Test negatif çıktığında Tawana haklılığına daha da ikna oldu.

Ancak hamilelik ihtimalinin güçlü olduğunu düşünen bir hemşire, onu ultrasona ikna etmesi için doktoruyla konuştu.

Ve ultrason görüntüleri genç kadının hamileliğinin son döneminde olduğunu gösterdi.

Bebeğin babası, Tawana’nın erkek arkadaşı Emmanuel, hamilelik haberini aldığında inanamadığını "Hiç mantıklı değildi. Doğaüstü bir durum gibiydi” sözleriyle anlatıyor.

Kusma ve karın şişliği gibi belirgin hamilelik işaretlerinin herhangi biri olmadan bir bebeğe sahip olmak “gizli hamilelik” olarak adlandırılıyor.

Bu oldukça nadir görülen bir durum olsa da doktorları Tawana’ya, siyahlar arasında gizli hamileliğin daha yaygın olduğunu söyledi.

Tawana doktorların bahsettiği bu durumu "Bana, bunun kalça ve kemik yapımız yüzünden olabildiği söylendi. Bebek dışa doğru büyümüyor, içe doğru büyüyor. Ters doğuma da bizde daha sık rastlanıyor” diyerek anlatıyor. Tawana Musvaburi, şimdi oğlu River'ı büyütüyor ancak Tawana'nın anne olacağını öğrendikten sonra hazılanmak için sadece 4 haftası oldu...

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TERS DOĞUM KORKUSU YAŞADI

Bu kez de ters doğum yapmaktan korkan genç kadın “Haberi alınca doğum zamanım geldiğinde en büyük endişem onun ters olup olmayacağıydı" sözleriyle yaşadığı korkuyu itiraf etti.

Gizli hamilelik vakalarına ilişkin veriler henüz mevcut olmasa da, Londra’daki South Bank Üniversitesi'nden Alison Leary, etnik azınlıkların hamileliklerinde farklılıklar görülme ihtimalinin daha fazla olduğuna işaret ediyor.

BBC Newsbeat'e konuşan Leary, özellikle siyah kadınların, hamilelikte ve doğumda daha fazla sorun yaşayabildiğini gösteren çalışmalar olduğunu söylüyor.

Alison Leary, yalnızca gizli hamilelik vakalarına eğilen daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de "Az sayıda insanı etkileyen bir durum olsa da çok önemli bir konu çünkü hamilelikte ve doğuma yakın iyi bakıma erişiminiz olmazsa, doğumda kötü sonuçlarla karşılaşma olasılığınız daha yüksek" sözleriyle savunuyor.

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Tawana, hamileliğinin ona bildirilmesinden tam dört hafta dört gün sonra oğlu River'ı kucağına aldı.

Genç anne, doğum sonrası depresyonuyla mücadele ettiğini ve bu kadar kısa sürede anne olma konusunda tavsiye bulmak için TikTok'a yöneldiğini itiraf etti.

Ancak önce ABD'de benzer bir durum yaşamış bir kadın dışında kimseyi bulamadığını da belirtti: "Gerçekten derin bir depresyona girdim çünkü sanki kimsenin bana verecek tavsiyesi yoktu”

Tawana daha sonra bu benzersiz deneyimi sosyal medyada bir videoyla paylaşmaya karar verdi. Bu paylaşım o zamandan beri neredeyse 400 bin kez beğenildi.

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Ayrıca diğer annelerle konuştuğu bir podcast da başlattı. Hikayesini paylaştığını söyleyen Tawana, bunun hamile olduklarını son dakikada öğrenen genç annelere destek olmasını umduğunu söylüyor.

Kendi durumunda o annesinden maddi yardım alabildi ancak başkalarının o kadar şanslı olmayabileceğini de biliyor. Tawana’nın isteği bu durumdaki kadınlara yardımcı olacak bir hayır kurumu kurulması.

GİZLİ HAMİLELİK NEDİR?

Bir kadının hamile olduğuna dair hiçbir fikri olmaması bu tıbbi ifade ile adlandırılıyor. Bazı kadınlar doğuma kadar hamile olduklarını bilemeyebiliyor.

Yaklaşık 2 bin 500 doğumdan biri "gizli hamilelik" kapsamına alınıyor. İngiltere’de yılda yaklaşık 300 doğum bu şekilde yaşanıyor.

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Genel olarak regl dönemleri düzensiz olan veya adet görmeyen kadınlar bile hamilelik belirtilerini gösterirken bazı vakalarda, hamilelik belirtilerini göstermemenin gerekçesinin stres olabileceği belirtiliyor.