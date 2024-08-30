Baş ağrısı ile gitti, 18 yaşında felç geçirdi... 10 kişiden 8'inde hiçbir belirti göstermiyor

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İlk kez 1937’da Uganda’da görülen Batı Nil Virüsü, ABD’de yaşayan 18 yaşındaki John Procter ismindeki liseden yeni mezun olmuş gence bulaştı. Baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye giden genç, Batı Nil Virüsü nedeniyle felç oldu ve solunum cihazına bağlandı.

New York Post’ta yer alan habere göre, 8 Ağustos’ta acil servise giden John, gerilim tipi baş ağrısı olduğu söylenerek evine geri gönderildi. Ancak John’un baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetlerine, birkaç gün içinde kusma ve yüksek ateş eklendi.

John’un memenjit olduğunu düşünen doktorlar, bazı testler yaptı fakat testleri negatif çıkınca John yeniden evine gönderildi. John’un babası, oğlunun hastalığının korkunç bir hal aldığını belirtirken “Ertesi gün felçli gibi hareketsiz yatıyordu. Konuşması anlaşılmıyordu” dedi. Oğlunu yeniden hastaneye götürdüklerini ifade eden baba, John’un yoğun bakım servisine alındığını ve solunum cihazına bağlandığını söyledi.

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Yoğun bakımda kaldığı 16. günde John’a, sivrisinekler yoluyla bulaşan Batı Nil Virüsü teşhisi konuldu.

Tedavi masraflarının karşılanması için düzenlenen bağış toplama etkinliğinde konuşan baba, oğlunun “küçük ama etkili” gelişmeler gösterdiğini, tedavinin başında John’un hareket kabiliyetinin özellik sol tarafında çok sınırlı olduğunu söyledi.



Şu anda solunum cihazına bağlı olmayan John’a, fizik tedaviye başlayabilmesi ve eski sağlıklı hayatını geri dönebilmesi için soluk borusu takıldı.

10 KİŞİDEN 8'İNDE HİÇBİR BELİRTİ GÖSTERMİYOR

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), Batı Nil Virüsü’nün, bulaşan her 10 kişiden 8’inde hiçbir belirti göstermediğini ve nadiren de olsa John gibi ağır hastalanma vakalarına sebebiyet verdiğini açıkladı.

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CDC, Batı Nil Virüsü’ne yakalanan 150 kişiden 1’inde menenjit ya da beyin iltihabı görüldüğünü belirtti.

CDC, Batı Nil Virüsü’nün semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, ense sertliği, sersemlik, görmede bozukluk, görme kaybı, koma, titreme, kasılmalar, kaslarda güç kaybı, uyuşma ve felç bulunduğunu belirtti.

ABD’de bu yıl şu ana kadar 33 eyalette 289 Batı Nil Virüsü vakası görüldü. Görülen vakaların 18’i hayatını kaybetti.

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

En çok sivrisinekler aracılığıyla yayılan Batı Nil Virüsü, bir RNA virüsüdür. Sivrisinekler, kuşlardan aldıkları virüsü insanlara bulaştırmaktadır. Nörolojik hastalıklara yol açabilen virüs, genellikle kan testleri ve beyin omurilik sıvısından alınan numune ile tespit edilir. Tedavisi, çoğunlukla semptomları hafifletmeye yönelik olup, ağrı kesiciler, ateş düşürücüler ve sıvı desteği gibi yöntemlerle yapılmaktadır.

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Sıcak ve nemli iklimlerin hakim olduğu bölgelerde yayılma riski artan virüsten başlıca korunma yöntemleri arasında uzun kollu giysiler giymek, sinek kovucular yer almaktadır.