Aynı anda hem öksürüp hem hapşırdı: Tişörtünü kaldırdığında bağırsaklarının dışarı fırladığını gördü! Tıp dergisine konu olan sıra dışı olay....

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 63 yaşındaki bir adam karısı ile kahvaltı yaparken aynı anda hem öksürüp hem de hapşırınca akılalmaz bir sakatlık geçirdi.

TİŞÖRTÜNÜ KALDIRDI, BAĞIRSAKLARININ DIŞARI FIRLADIĞINI GÖRDÜ

Karnında bir ıslaklık ve hemen ardından keskin bir acı hisseden adam tişörtünü kaldırdığında bağırsaklarının vücudundan dışarı çıktığını gördü. Dehşete düşen eşi hemen ambulansı aradı.

Olay yerine gelen sağlık görevlileri adamın karnındaki yaklaşık 7.5 santimlik yırtıktan bağırsaklarının dışarı çıktığını doğruladı.

OLAY YERİNE GELEN SAĞLIK GÖREVLİLERİ DE ŞOKE OLDU

Vaka raporuna göre ambulans tam dört dakika sonra olay yerine geldi. Acil servis çalışanları adamın gömleğinin vücut sıvısıyla ıslanmış olmasına rağmen çok az kanama gözlemledi.

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Daha önce böyle bir yaralanmayla karşılaşmamış olan sağlık görevlileri, protokollerinde tedaviye yönelik talimatlar olmadığı için ne yapacaklarından tam olarak emin değillerdi, tek bildikleri bağırsağın nemli tutulması gerektiğiydi. Bu nedenle adamın karnı sarıldı ve yola çıkıldı.



TIP DERGİSİNE KONU OLDU

Derhal hastaneye kaldırılan adam ameliyata alındı. Doktorlar zorlu bir operasyonun ardından adamın bağırsaklarını tekrardan vücuduna yerleştirmeyi başardı. 6 gün boyunca hastanede kalan adam daha sonra evine gönderildi ve herhangi bir komplikasyon yaşanmadı.

Sıra dışı olay ABD'li tıp dergisi 'American Journal of Medical Case Reports'a konu oldu.

HER 100 KİŞİDEN 3'ÜNDE GÖRÜLÜYOR: SONUÇLARI ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Vaka raporuna göre, ismi açıklanmayan 63 yaşındaki adam yaşadığı korkunç deneyimden bir süre önce karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Adam aynı anda hem öksürüp hem de hapşırdığında ameliyat bölgesi yeniden açılmış ve iç organlar dışarı çıkmıştı.

Ameliyat sonrası nadir olarak görülen ve 'Disembowelment' olarak da bilinen bu durum, karın ve pelvis ameliyatı geçiren her 100 kişiden üçünde görülüyor ancak uzmanlara göre yaşlı hastalar daha çok risk altında. Ciddi komplikasyon, aşırı kan kaybı, uzun süreli şiddetli ağrı veya organ yaralanmaları nedeni ile her 10 hastadan dördü için ölümcül olabilir.

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Vakayı inceleyen uzmanalar ve raporu yazan doktorlar komplikasyonun temel nedeninin öksürük olduğu sonucuna vardı.





O SABAH DİKİŞLERİNİ ALDIRMIŞTI

'American Journal of Medical Case Reports'ta yer alan bilgilere göre daha önce prostat kanseri atlatan hasta, iki hafta önce sistektomi ameliyatı geçirmişti. Olayın yaşandığı sabah doktora giden adam dikişlerini aldırdı ve tamamen iyileştiğini düşünerek karısı ile kahvaltıya çıktı.



Uzmanlar bu vaka raporunun 'önemli' olduğunu, çünkü sistektomi sonrası abdominal eviserasyonun yeterince belgelenmediğini ve 2024 yılında bu komplikasyonla ilgili sadece yedi rapor bulunduğunu belirttiler.