Avusturya'nın konuştuğu skandal! Doktorun kızı ameliyata girdi, hastanın kafasında delik açtı!

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Avusturya’da bir beyin cerrahının ameliyat sırasında verdiği akılalmaz karar duyanları şoke etti.



Ocak ayında yaşanan olayda, Avusturya’da ormanlık bir alanda kafasından yaralanan 33 yaşındaki bir adam helikopter ambulansla ülkenin güneydoğusundaki Graz Üniversitesi Hastanesine getirildi.



13 YAŞINDAKİ KIZINI AMELİYATA ALDI, HASTANIN KAFASINDA DELİK AÇMASINA İZİN VERDİ



İddiaya göre, adı açıklanmayan beyin cerrahı olayın ardından ameliyata alınan hastanın ameliyatına 13 yaşındaki kızını da aldı ve genç kızına hastanın kafatasında bir delik açmasına izin verdi.



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Ameliyatın iyi geçtiği ancak hastanın tedavisinin devam ettiği kaydedilirken Graz Savcılığının olaydan isimsiz bir ihbarla Nisan ayında haberdar olduğu aktarıldı.Avusturya basını, adı açıklanmayan hastanın yaşananları medyadan öğrendiğini ve hastanın Temmuz ayına kadar polis tarafından bilgilendirilmediğini yazdı.Hastanın Avukatı Peter Freiberger konuya ilişkin açıklamasında, “dedi.Freiberger'in ameliyat ekibine dava açmaya ve mağdur için tazminat almaya çalıştığı öğrenildi.Mayıs ayında ise beyin cerrahı ve ameliyatta bulunan uzman bir doktor daha görevden alındı. Ameliyata bulunan diğer 5 kişi hakkında ise soruşturma açıldı.

HASTANE: SOMUT KANIT BULUNAMADI

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan bilgilere göre, Graz Üniversitesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, tüm cerrahi ekiple ilgili soruşturmanın devam ettiği ancak henüz kızın operasyonda yer aldığına dair somut bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Hastane yönetimi, yaşanan olaydan dolayı en derin üzüntülerini ifade ediyor ve konuyu tam olarak açıklığa kavuşturmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerine yer verildi.