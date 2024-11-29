Apple kullanıcıları dikkat: Uzmanlar uyardı... Kansere ve doğum kusurlarına sebep olabilir...

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Dünyaca ünlü ABD'li teknoloji devi Apple mağazalarında satılan taşınabilir kablosuz şarj cihazının, doğum kusurlarına ve kansere neden olduğu bilinen kimyasallar içerdiği ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan haberde, Apple Store'daki 100 dolarlık fiyatıyla kullanıcıların tercih sebebi olan taşınabilir şarj cihazının, Bisfenol A (BPA) içeren ürünler sınıfında yer aldığı belirtildi.

Taşınabilir şarj cihazının satıldığı internet sayfasında, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki yetkililer tarafından gerekli görülen "BPA dahil kimyasallara maruz bırakabilir" uyarı yazısı yer aldı.

Sert plastik elde etmek için kullanılan BPA hakkındaki uyarı yazısı, kansere veya doğum kusurularına neden olabilen toksik maddelerden korunmak amacıyla 1986 yılında Kaliforniya'da kabul edilen "Proposition 65" isimli yasadan kaynaklandı.

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UZMANLAR UYARDI

Uzmanlar, Belkin üretimi "BoostCharge Pro Magnetic Charging Power Bank 10K" isimli şarj cihazının içerdiği BPA kaynaklı sağlık sorunlarına karşı uyardı.

BPA'nın kansere ve doğum kusurlarına yol açtığı biliniyor...

İspanya'daki Miguel Hernández de Elche Üniversitesi biyokimya profesörü Jose Villalain, BPA kullanımının durdurulması gerektiğini “Bu bisfenollerin kullanımı, insan ve hayvan sağlığına oluşturabileceği riskler nedeniyle durdurulmalıdır” sözleriyle savundu.

BPA kullanımını araştıran bilim insanları, plastik endüstrisinin Bisfenol A (BPA) yerine önerdiği Bisfenol S (BPS) ve Bisfenol F'nin (BPF) bile aynı tehlikeli kimyasalları barındırdıklarını söyledi.

ABD Ulusal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü tarafından yapılan bir analizde, BPA'nın deriye temas etmesi ile sağlığı olumsuz etkileyebileceği belirtildi.

2018'den bu yana yapılan çalışmalarda, içerdiği üründen dökülen BPA'nın yüzde 16 ila 20 kadarının deriyle temas yoluyla emilebileceği kanıtlandı.

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"YANGIN VE PATLAMA RİSKİ VAR"

ABD merkezli Belkin, Apple saatleri şarj edebilen "BoostCharge Pro Hızlı Kablosuz Şarj Cihazı" isimli ürününü geri çağırdığını duyurdu.

Duyuruda, üretim hatasından kaynaklanan aşırı ısınma nedeniyle ürünün yangına yol açma ya da patlama riski olduğu ifade edildi.

Şarj cihazının arkasına basılmış BPD005 model numarasına sahip ürünlerin çöpe atılmaması konusunda uyaran Belkin, kullanıcıların ürünü “yanıcı veya güç bankasına zarar verebilecek herhangi bir nesneden uzak, güvenli ve kuru bir yere” koymaları gerektiğini söyledi.

Belkin ayrıca, BPD005 model numarasına sahip ürünlerin kendilerine teslim edilmesi karşılığında tam para iadesi yapacaklarını belirtti.