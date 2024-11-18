Antarktika'nın sırrı çözülüyor: Bilim insanlarından 90 milyon yıllık keşif

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Antarktika ya da Güney Kutbu denilince, buz yığınlarından fazlasını barındırdığına ilişkin komplo teorileri yıllar boyunca akıllara geldi.

Bazı teoriler arasında, Antarktika'da gizli büyük medeniyetler, dünyanın en zenginleri için gizli sığınaklar ve hatta ünlü dizi Game of Thrones benzeri buz duvarları yer aldı.

Teoriler, hayal dünyasında üretilen söylentiler olmaktan öteye gidemese de, bilim dünyasında çorak kara parçasının her zaman donmuş halde olmadığını gösteren yeni kanıtlar ortaya çıktı.

Almanya'daki bilim insanları, Antarktika kıtasının batısında kehribar keşfettiklerini açıkladı.

"ÇOK HEYECAN VERİCİ"

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Bu açıklamanın, kulağa buzdan yapılma piramitler ya da kertenkele insanlar (reptilian) kadar heyecanlı gelmese de Antarktika'nın geçmişini çözmek konusunda önemli bir kanıt olduğu bildirildi.

Alfred Wegener Enstitüsü'nden çalışma lideri ve deniz jeoloğu Johann Klages, ağaç kabuklarında bulunan reçineden oluşan ve 40 bin yıldan uzun sürede fosilleşen kehribarın bulunmasına ilişkin konuştu.

Klages, "Tarihin bir noktasında yedi kıtada da reçine üreten ağaçların yaşamasına olanak sağlayan iklim koşullarının olduğunu fark etmek çok heyecan verici" dedi.

Araştırmacılar için sırada ne olduğunu açıklayan Klages, “Şimdi hedefimiz, eğer yanarsa, kehribarın içinde yaşam izleri bulabilirsek, orman ekosistemi hakkında daha fazla bilgi edinmek" ifadesinde bulundu.

Klages sözlerini, "Bu keşif, geçmişe doğrudan yolculuk yapmamızı sağlıyor" ifadesiyle sürdürdü.

KÖK, POLEN VE SPOR FOSİLLERİ KEŞFEDİLMİŞTİ

Ladbible'da yer alan habere göre, Antarktika'da bulunan kehribar, bir zamanlar bu bölgede bataklık ve ılıman yağmur ormanının bulunduğu teorisinin yanı sıra ağaçların hayatta kaldığı düşüncesini de doğruluyor.

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Kehribarın bulunduğu alandakş ağaçların, Mezozoik Çağ'ın üç döneminin sonuncusu anlamına gelen Kretase döneminde yaşadığı tahmin edilirken Antarktika'da, kök, polen ve spor fosilleri bulunmuştu.

Günümüzden 145 milyon ila 66 milyon yıl öncesini denk gelen Kretase dönemi, Dünya'nın bugünkünden çok daha sıcak olduğu, Pangea olarak bilinen kara kütlesinin çoktan parçalandığı ve daha aşina olduğumuz kıtaları oluşturmaya başladığı bir dönemdi.