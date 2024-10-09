Aldatan erkek arkadaşını boğarak öldürdü: Verdiği cevap dehşete düşürdü

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ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki Sarah Boone, 42 yaşındaki erkek arkadaşı Jorge Torres Jr'ı boğularak öldürürken videoya kaydetti.

New York Post'ta yer alan habere göre videoda, sevgilisini bavulun içine koyan Boone'un, yardım için yalvarışlarına gülerek karşılık verdiği duyuldu.

Boone mahkemede kendisini, sevgilisinin saklambaç oynadıkları sırada bavula girdiğini ve kolayca bavuldan çıkacağını düşünerek alkolün de etkisiyle uyuyakladığını söyledi.

Ertesi sabah uyandığında Torres'i bulamadığını ancak daha sonra bavulun içinde olduğunu hatırladığını iddia eden Boone, bavulun fermuarını açtığını ve Torres'i tepkisiz yatarken bulduğunu öne sürdü.

"BENİ ALDATTIĞINDA BEN DE NEFES ALAMAMIŞTIM"

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Ancak tutuklama raporuna göre polis, Boone'un cep telefonunda Torres'in yardım için Boone'un adını bağırarak yalvardığını gösteren videoyu buldu.

Boone, video sayesinde cinayetten yargılanırken videodaki Torres'in fermuarı çekilmiş olan bavulun içinden "nefes alamıyorum" diye bağırdığı duyuldu.

Boone videoda, yardım etmek yerine “Bana yaptığın her şey için sana lanet olsun. Beni aldattığında ben de nefes alamamıştım. Bu senin suçun. Sesini kes" dedi.

Milton Kasırgası uyarıları nedeniyle cinayet davası ertelendi.

The Sun'da yer alan habere göre ise Torres, daha önce Boone'u darp ettiği gerekçesiyle dört kez tutuklandı ancak her seferinde kefaletle serbest kaldı.